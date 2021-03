El feminismo saldrá a la calle este lunes con actos en una treintena de localidades en Galicia

Este 8 de marzo están convocados 85 actos por toda Galicia, de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno. En diferentes formatos, organizaciones feministas y sindicatos llaman a la movilización. Están previstas varias manifestaciones y marchas en ciudades y villas, para las que las organizadoras piden que quienes participen utilicen mascarilla y mantengan la distancia de seguridad. El colectivo Galegas 8M, que organiza buena parte de los actos y en el que se integran casi medio centenar de asociaciones, ha señalado que las participantes se dispondrán en columnas y deberán usar mascarilla. El foco lo ponen sobre tareas tradicionalmente feminizadas, con el lema "Sin cuidados no hay vida".

Las movilizaciones de esta jornada feminista se han mantenido en Galicia. La Delegación del Gobierno la informado de los actos comunicados a la Dirección Xeral de Saúde Pública, que ha emitido informes en los que se limita a reclamar que se respeten las medidas de seguridad. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, señaló el pasado viernes que la respuesta de la Xunta ha sido "la misma" que la dada para el resto de concentraciones y manifestaciones de los últimos meses. Si se respetan las normas, dijo, no hay base para oponerse. Tampoco el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se posicionó claramente a favor o en contra y pidió simplemente un criterio general para todo el Estado sobre si permitirlas o no.

Galegas 8M salió al paso de declaraciones de responsables políticos que han pedido evitar concentraciones este año. En concreto, se refirió a las manifestaciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que consideró que este año "no ha lugar". Critica que se intente culpabilizar a las mujeres por reivindicar sus derechos: "No vamos a dar un paso atrás ni vamos a aceptar la criminalización de las manifestaciones de mujeres. No se criminalizan otras, se criminalizan las nuestras. Siempre se nos quita a nosotras la posibilidad de ocupar el espacio público".

Este año, recuerda el colectivo, no se convocó la manifestación general gallega que en los últimos años se solía organizar el domingo anterior al propio 8M. Se mantienen, sin embargo, manifestaciones y concentraciones más dispersas en una treintena de localidades.

En su manifiesto, Galegas 8M considera asegura que los problemas de las mujeres no pueden permanecer "confinados" tras las puertas y que es necesario concienciar de la importancia de los trabajos que permiten la reproducción y mantenimiento de la vida, que son los cuidados.

Por su parte, la Confederación Intersindical Galega (CIG), sindicato mayoritario en sectores como el de la sanidad, ha convocado huelga para el día 8 y marchas y concentraciones en diferentes puntos en la primera mitad del día. Llama también a participar en las convocatorias de Galegas 8M, que respalda, al igual que CC.OO. Marga Corral, secretaria das Mulleres de la CIG, cree que este año "no es que haya motivos, es que hay más que nunca" para ir a la huelga y salir a protestar a las calles.

UGT y CC.OO., por su parte, han optado por no llamar a parar este año y harán concentraciones y otros actos de reconocimiento en sus sedes. Comisiones Obreras llama a hacer concentraciones ante las empresas y las sedes sindicales a las 12,00 horas.