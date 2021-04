Polémica en Galicia tras referirse el presidente de la Diputación de Lugo (PSOE) al "aspecto de leopardo" de la líder provincial del PP

Unos comentarios del presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé Roca, sobre la vestimenta y el aspecto de la presidenta del PP en la provincia, Elena Candia, generaron polémica este fin de semana en Galicia, en donde el debate sobre el machismo había pasado a primer plano por lo ocurrido en un programa de entretenimiento de la TVG. El Partido Popular gallego recogió un vídeo de las declaraciones del también alcalde de Monforte en su cuenta de Twitter. Tomé está criticando un acto de protesta en el que participó su oponente política y dice de ella: "Con respecto a Candia, con su vestimenta y su aspecto de leopardo que tenía ayer, sinceramente, daba la imagen del vaquero americano que entró en el Capitolio en Estados Unidos".

Los comentarios misóginos e inaceptables del socialista José Tomé, presidente de la @depulugo, cuestionando el "aspecto de leopardo" de @ElenaCandiaLu son una muestra de machismo intolerable en un representante público. No puede seguir un minuto más en el cargo.#StopMachismoPSOE pic.twitter.com/8FwPDJOwvy — PP de Galicia (@ppdegalicia) 10 de abril de 2021

El PPdeG tachó los comentarios del presidente de la diputación de "misóginos e inaceptables" y de "muestra de machismo intolerable en un representante público". Pidió, además, su dimisión. Como gesto de protesta cambió el domingo la imagen de su cuenta de Twitter: ahora aparece el logo del partido sobre un fondo de estampado de leopardo y con la etiqueta #StopMachismoPSOE.

Las quejas se fueron extendiendo por las filas del partido. El presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó su discurso en la junta directiva del sábado para trasladar su apoyo a Candia: "Elena, estamos contigo incondicionalmente. Por el hecho de ser mujer tienes derecho a vestir como consideres oportuno". Al PSOE le pidió que reprendiese a Tomé para que rectificase por su "ataque machista y de mal gusto". En el mismo acto, el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, se pronunció en el mismo sentido y criticó que, "ante la falta de argumentos políticos" se recurra a la vestimenta de una mujer para "descalificarla".

A las quejas se unieron, entre otros, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que escribió en Twitter que esperaba la condena del presidente del Gobierno y líder del PSOE en España, Pedro Sánchez. El líder de los populares, Pablo Casado, interpeló también a Sánchez en un tuit para mostrar su apoyo a Candia. En ninguno de estos foros los populares se refirieron a lo ocurrido en el programa Land Rober de la TVG, que en su emisión del pasado jueves arrinconó a una joven para que se reencontrase con su exnovio, del que se separó por su conducta controladora.

Las críticas al presidente de la diputación de Lugo no emanaron solo del PP. La diputada del BNG en el Parlamento de Galicia Olalla Rodil se refirió el sábado a las palabras de Tomé: "Asco. Es inadmisible".

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, se limitó a calificar de "comentario poco afortunado" las palabras de Tomé y a trasladar su "respeto" a Candia también a través de Twitter. Aprovechó el mensaje para defender "a gran gestión" del socialista al frente de la Diputación. El propio Tomé pidió el sábado disculpas a Candia, con la que destacó que tiene una relación "frecuente" debido a sus respectivos cargos -ella es portavoz de los populares en la Diputación-.

No quiso dejar el episodio ahí e intentó defenderse acusando al PP de hacer un uso "perverso" de sus declaraciones y de manipular el vídeo: "En ningún momento fue mi intención ofender a la señora Candia, a la que respeto". Dijo que no tuvo intención de "valorar la vestimenta" de la dirigente popular y equiparó sus comentarios con otros hechos por ella. Según Tomé, Candia se refirió a él diciendo que viste "de pin y corbata". "Y nunca me quejé ni hice queja de su opinión", agregó.