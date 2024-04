El PP gallego vota contra promover actos institucionales de memoria democrática porque es “un intento de crispación”

El PP gallego ha votado en el Parlamento de Galicia en contra de una iniciativa del PSdeG para organizar actos conmemorativos en honor de las víctimas de la guerra civil española, el franquismo y el exilio. La proposición no de ley no era, según el portavoz popular en el debate, Gonzalo Trenor, más que “un intento de crispación” y de provocar divisiones entre los gallegos. Su partido, agregó, apoyó en cuatro ocasiones declaraciones en la Cámara gallega de condena al franquismo. La primera de ellas, aunque no lo dijo, fue en 2008, más de tres décadas después de la muerte de Franco y cuando se cumplían 30 años de la aprobación de la Constitución.

La propuesta, del PSdeG, reclamaba declarar el 31 de octubre como día de recuerdo a las víctimas de la guerra civil española y el franquismo y el 8 de mayo como día de recuerdo a las víctimas del exilio y también celebrar en Galicia actos institucionales de reconocimiento y conmemoración. Quedó rechazada por los votos en contra del PP. El BNG se abstuvo y el diputado de Democracia Ourensana votó a favor, junto a los socialistas. La diputada del PSOE que la defendió, Paloma Castro, la definió como “la máxima expresión de la concordia y la humanidad” y aseguró que es pertinente presentarla en Galicia, pese a que tanto el 31 de octubre como el 8 de mayo están ya reconocidos en la ley de memoria democrática estatal, por la “peligrosa deriva” del PP en el blanqueamiento del franquismo, que ella atribuyó a sus pactos con Vox en varias comunidades autónomas.

Desde que el PP asumió el gobierno de la Xunta en 2009, añadió Castro, no ha habido dotación presupuestaria para cumplir la normativa en materia de memoria democrática y las políticas propias han sido “nulas”. También se refirió a las declaraciones del presidente gallego, Alfonso Rueda, en reacción a las leyes “de concordia” que sus compañeros de partido respaldan en otros territorios. El jefe del Gobierno gallego dijo que en Galicia no eran necesarios textos similares porque hay normativa “suficiente”. “Es suficiente porque no existe”, ironizó la diputada socialista, en alusión a que no hay legislación propia de la comunidad.

Trenor dijo en su respuesta que no le encuentra sentido a declarar estas dos jornadas de conmemoración si ya están incluidas en la ley estatal y manifestó que su partido está presente en actos de recuerdo de represaliados, como los de homenaje al galeguista Alexandre Bóveda, fusilado el 17 de agosto de 1936 en un monte próximo a Pontevedra. La Xunta acudió por primera vez a ese acto en 2022. Precisamente el 17 de agosto, que es ya señalado como Día da Galiza Mártir, es la fecha que el BNG proponía institucionalizar, a través de una enmienda que fue rechazada, en recuerdo a los represaliados. También pedía declarar lugares de la memoria la Illa de San Simón, que fue un campo de concentración franquista, y el Pazo de Meirás.

La diputada del BNG Mercedes Queixas reivindicó una política de memoria propia para Galicia y señaló que el PP debe elegir entre avanzar en la materia o mantenerse en “la misma página negacionista”. El único presupuesto destinado desde 2009 a memoria democrática, aseguró, fueron los más de 44.000 euros entregados por la Xunta a la familia Franco para financiar la apertura del Pazo de Meirás al público, algo a lo que los entonces propietarios -en 2020 una sentencia puso el inmueble en manos del Estado- estaban obligados por ser un bien de interés cultural (BIC).

Queixas acusó al PP de “connivencia” con los herederos del dictador y aseguró que esa actitud continúa en la actualidad, con la inacción de la Xunta ante el incumplimiento -como ocurrió con Meirás- de la ley que los obliga a abrir la Casa Cornide de A Coruña, también declarada BIC. Rueda, recordó Queixas, aseguró que su gobierno hará cumplir la ley, pero no concretó cómo ni cuándo. “Ese futuro del PP que conjuga como un tiempo indeterminado e infinito”, recriminó.

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, obligado a ser portavoz en todos los debates, optó por la concisión en este. Se mostró más próximo a la postura del BNG por introducir “la especificidad de Galicia” y sugirió proponer lugares de la memoria en Ourense. Pero su apoyo se mantuvo, como había avanzado, con el texto sin modificar que había presentado el PSOE.