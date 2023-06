El PP de A Illa de Arousa culpabiliza a una víctima de violencia machista y la tilda de “chica problemática”

La página de Facebook del Partido Popular en la localidad Pontevedresa de A Illa de Arousa se ha convertido en el lugar de ataque a una víctima de violencia machista con sentencia firme contra su maltratador, que encabezó las listas de esta formación política en las pasadas elecciones municipales. El condenado, Matías González Cañón, lo fue por unos hechos acaecidos en 2011 y que salieron a la luz en plena campaña. Ahora es su padre, de quien heredó el cargo de líder local del PP, quien carga contra la mujer. Lo hace desde la página de Facebook del partido con afirmaciones que discuten la credibilidad de la víctima y ponen en cuestión el veredicto de los jueces.

El presidente del PP de Galicia: "Cero bromas con los maltratadores. Hay violencia machista, lo tengo clarísimo"

Más

Juan José González asegura en su escrito que su hijo es inocente y víctima de un engaño que tenía por objeto “fastidiarle de por vida”. En tres post publicados la semana pasada, este veterano político del PP dice cosas como las siguientes: “La chica era problemática”, “Matías no la maltrataba”, “el juez no podía hacer otra cosa a la vista de la escenificación de los denunciantes (collarín, cara de funeral, etc) con una puesta en escena espectacular”... También tilda de “acusetas” a quienes han aflorado a la esfera pública la condición de condenado de su hijo, tras un juicio en el que la Fiscalía llegó a pedir 10 años de cárcel para él.

Los hechos a los que se refiere el político del PP se remontan a una noche de principios de febrero de 2011. A las cinco de aquella madrugada su hijo, Matías González Cañón, inició una discusión con su expareja en plena calle y acabó golpeándola en la cara. Ella terminó aquella noche tendida en el suelo, con un diente parcialmente roto y con lesiones cervicales leves. Los testimonios de los vecinos que oyeron la pelea fueron definitivos para asentar la condena contra el candidato del PP.

A pesar de que la agresión machista se consideró probada en la sentencia, la página de Facebook del PP en la localidad la discute, y también las medidas de protección para la víctima impuestas en la misma. En uno de los textos que firma el padre del condenado se puede leer lo siguiente: “El juez completó la sentencia con unas obligaciones (alejamiento, días para la comunidad...) que se acompañan en todos los fallos de denuncia por maltrato, sean justos o injustos”.

La dirección del Partido Popular en Pontevedra, en conversación con elDiario.es, resta relevancia política a la campaña emprendida contra la víctima de Matías González Cañón. Un portavoz oficial del partido de Feijóo asegura: “Son publicaciones personales y firmadas por su autor, que se hace responsable de sus opiniones”. Dicho en otras palabras, el PP se quita de en medio.

Según el mismo portavoz, el agresor ya no forma parte de la formación política y continúa en la vida municipal, pero como miembro del grupo de concejales no adscritos. El dato es falso: el pleno municipal en el que se ordenan los grupos y, por tanto, el destino final del joven concejal todavía no se ha celebrado. Sumado a lo anterior, el PP insinúa que la página de Facebook del PP en esa pequeña localidad es ahora una página personal de Matías González Cañón y su padre: “Dejaron de emplear cualquier imagen del Partido Popular”, aseguran. Ni una palabra sobre el nombre de ese perfil en la red social: Partido Popular da Illa.

El PP no sabía nada

Cuando se conoció que la formación conservadora había elegido a Matías González Cañón para encabezar su lista electoral no tardó en trascender su pasado como maltratador. La primera información fue publicada por elDiario.es y la dirección del Partido Popular reaccionó diciendo que no sabían nada y pidiéndole al joven candidato que diese un paso a un lado y se apartase de la candidatura. El intento fue en vano y, lejos de renunciar a sus aspiraciones políticas, Matías González Cañón involucró a toda su lista electoral en una suerte de defensa comunal del condenado frente a la víctima. El PP miró hacia otro lado con sus militantes, aunque se comprometió a impedir que Cañón se integrase en su grupo municipal. Todavía no se ha celebrado el pleno en el que se comprobará si pasa a formar parte o no del grupo del PP.

Los textos en el Facebook del PP local se publicaron en los últimos cinco días, poco después de que el líder del PP en España, Alberto Núñez Feijóo, relativizase la condena por maltrato a su expareja del candidato de Vox en Valencia, Carlos Flores, del que dijo que había tenido “un divorcio duro” y mientras en los pactos de la formación conservadora con la ultraderechista Vox se eliminase la referencia a la violencia machista y se refiriesen a la intrafamiliar. El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, se posicionó a favor de hablar de violencia machista: “Cero bromas con los maltratadores. Hay violencia machista, lo tengo clarísimo”.