La presidenta de la Diputación de Pontevedra se aleja del líder del PSdeG: “Ence no debería estar en la ría”

La presidenta de la Diputación de Pontevedra y presidenta PSdeG, Carmela Silva, ha abogado por “mantener las convicciones” y se ha reafirmado en que “Ence no debería estar en la ría de Pontevedra”. Frente al discurso del secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y del portavoz local de los socialistas pontevedreses llamando a acatar la sentencia de ENCE y “mirar para el futuro”, Silva ha querido recalcar “con claridad”: “Yo nunca me contradigo con lo que defiendo”. “Soy una persona que intenta mantener sus convicciones en un mundo en el que es difícil mantener las convicciones y en el que tanta gente las cambia de un año para otro”, ha dicho la mandataria socialista, informa Europa Press.

Ence en Pontevedra: malos olores, protesta social y un ayuntamiento que declaró non grato a su ciudadano Mariano Rajoy

Más

“Hay que tener una posición clara. La mía siempre fue que Ence no debería estar en la ría de Pontevedra y que teníamos que recuperar la ría de Pontevedra. Y esa sigue siendo y seguirá siendo mi posición. Y además estoy orgullosísima de que esta sea mi posición”, ha remachado. Carmela Silva ha hecho referencia expresa al Partido Popular, “que defendió el traslado” y luego “cambió su posición”, a unos meses de las municipales de 2015. “Yo mantengo mis posiciones”, ha añadido.

Sorprendida por el fallo

La presidenta de la Diputación se ha mostrado sorprendida por el fallo del Tribunal Supremo que avala que la fábrica se mantenga en Lourizán, anulando la sentencia de la Audiencia Nacional que tumbó la prórroga concedida a la pastera por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016. “Es difícil tener una posición sobre una sentencia que no conocemos y en la que también hay un voto particular”, ha apuntado.

En este contexto, la presidenta provincial ha incidido en que “la gente que se dedica a lo público” y que “gobierna” y representa “el interés general”, debe decidir qué política industrial“ quiere: si una ”depredadora del medio ambiente“ o una ”moderna, avanzada, respetuosa con el entorno“, que es la que defiende la Diputación de Pontevedra, según ha indicado. Silva ha destacado que en el gobierno provincial, que comparte con el BNG, quieren ”industrias limpias, comprometidas con el medio ambiente“ y además, ha añadido, ”que se recuperen los espacios degradados por empresas que se asentaron en el territorio y que no tuvieron en cuenta para nada estos valores que hoy son imprescindibles“.

“Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la naturaleza, más pronto que tarde”, ha insistido, para recordar la sequía vivida el último año, “que obligó a esa empresa a tener que paralizar su actividad”. Por ello, ha animado a “reflexionar como sociedad”. También ha acusado al Partido Popular y a la Xunta de Galicia de “carecer de una política industrial moderna y avanzada”, y de no ser capaces de traer a la Comunidad “industrias respetuosas con el entorno, con valor añadido”. “Desde la Diputación y yo misma siempre mantuve la misma posición, la mía es la defensa de la ría de Pontevedra y la conveniencia de la salida de Ence a otro lugar que no dañe el medio ambiente”, ha recalcado finalmente.