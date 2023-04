El presidente de la Xunta de Galicia aleja la posibilidad de un adelanto electoral: “No dediqué ni un minuto a pensarlo”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha alejado la posibilidad de que haya un adelanto electoral en Galicia que haga coincidir los comicios autonómicos con los generales previstos para finales de año. Asegura que el tema no está en agenda y que no le ha dedicado “ni un minuto ni diez segundos”.

El periódico El Español publicó el pasado lunes que el PP gallego estaba sopesando una convocatoria adelantada. Rueda ha manifestado este miércoles, tras la reunión semanal de su gabinete, que las elecciones autonómicas no forman parte de la planificación que está haciendo en estos momentos y ha dicho que no ha reflexionado sobre el tema. En Galicia la llamada a las urnas no toca hasta 2024. La cita anterior, retrasada en medio del confinamiento de la pandemia, fue el 12 de julio de 2020.

Hace casi un año Rueda aseguró que su intención era “cumplir los compromisos” y llegar al final de la legislatura. Entonces el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había lanzado ya la petición de que las generales se celebrasen en mayo de 2023, coincidiendo con las municipales y las autonómicas en parte de las comunidades.