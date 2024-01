Rueda enmienda la propuesta de Feijóo para unificar la Ebau en las comunidades del PP: “Común no quiere decir idéntica”

La Abau común que el presidente del PP en España, Alberto Núñez Feijóo, propone implantar en todas las comunidades en las que gobierna su partido no sería exactamente homogénea. Según Alfonso Rueda, jefe del Gobierno gallego, “común no quiere decir idéntica” y, en los territorios que, como Galicia, tienen “peculiaridades” -lengua propia- eso se vería reflejado en que la prueba no podría ser calcada a la de otras autonomías.

“Queremos que haya una base común que elimine las desigualdades evidentes”, señaló en respuesta a una de las varias preguntas sobre el asunto en su comparecencia posterior a la reunión semanal de su Gobierno. Rueda se esforzó por transmitir su respaldo a la idea lanzada por Feijóo: “No es que nos avisaran, es que Galicia tenía esta propuesta de una Abau única. Es de justicia. Lo pedimos desde hace mucho tiempo”.

La propuesta llega a una semana de que arranque la campaña electoral en Galicia, una de las comunidades que tiene lengua propia. Por ello, el presidente gallego, que es por primera vez cabeza de lista de su partido en unas elecciones autonómicas, explicó que, en realidad, en la prueba común “las peculiaridades tendrían un reflejo”.

Con competencias cedidas a las comunidades y la autonomía en parte del currículo educativo en Bachillerato, la idea de unificar las pruebas ha sido recibida con críticas de expertos en educación y de los rectores, que consideran “imposible” la propuesta. Rueda les ha respondido que hay un análisis de los servicios técnicos de la Consellería de Educación y de los departamentos con competencias en otras comunidades. “Tendrá su complejidad, pero es posible. [Con] decir de entrada que no, no estoy de acuerdo”, añadió.

Ha habido ya comunicación entre los responsables de educación de diferentes gobiernos del PP, insistió, y se trata de una cuestión “meditada” que saldría adelante a través de “una propuesta conjunta” de las comunidades. No supone, pese a las competencias transferidas, una pérdida de “capacidad autonómica”, según Rueda. El presidente gallego insiste en que, con un distrito universitario único, es “lógico que no haya diferentes baremos de entrada” que dan como resultado “niveles de exigencia menores” en algunos sitios.