Feijóo abre la batalla de la educación contra el Gobierno y anuncia una Ebau común para las autonomías del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este miércoles a establecer una Ebau común en las once Comunidades Autónomas en las que actualmente gobierna la formación. Así lo ha anunciado en un coloquio sobre educación celebrado en León en el que el líder del PP también ha emplazado al Gobierno a aplicar esta propuesta en el resto de España. Esta es una reivindicación habitual en el partido cuando está en la oposición. En todos los años que ha gobernado, bien con José María Aznar bien con Mariano Rajoy, nunca se le ocurrió implementarla.

“Este sistema marcará un antes y un después en la política educativa descentralizada en las Comunidades Autónomas, con unos nexos de unión en igualdad de acceso a la universidad en todo el territorio español”, ha defendido Feijóo, que ha explicado que desde su partido ya están trabajando en una propuesta con todos sus consejeros de Educación para presentar una prueba de acceso a la universidad equivalente en toda España, con la intención de ponerla a disposición del Ministerio de Educación y de todas las comunidades autónomas.

El argumento del PP es que es el actual sistema de ingreso en la Universidad es injusto porque todo el alumnado de España compite para ir a los mismos centros, pero lo hacen desde diferentes Ebau, cada uno la de su comunidad autónoma. Feijóo ha defendido seguir caminando hacia “un sistema de igualdad de oportunidades” en la Ebau y que las pruebas de acceso a la universidad sean comunes. “Nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades autónomas del PP en el curso 2025”, ha apostillado. Sobre el hecho de que el 60% de la nota final de acceso a la Universidad dependa del rendimiento en el Bachillerato (que también se evalúa de forma diferente entre regiones o en función de si uno estudia en la pública o en la privada) no ha comentado nada el popular.

Fuentes del PP han explicado que su objetivo es que las once regiones en las que gobiernan impulsen una Ebau que sea igual “en contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración”, que se aplicará sobre el 70% del estudiantado, que reside en autonomías donde gobierna el Partido Popular.

Fuentes del Ministerio de Educación inciden en que el PP solo reivindica la Ebau única cuando está en la oposición, recuerdan que el actual modelo emana de la Lomce, que aprobó un gobierno popular, y que según la Conferencia de Rectores (Crue) no existe ningún informe que sostengan “con datos contrastados” que hay comunidades que diseñen pruebas más fáciles que otras, uno de los argumentos que defiende el PP para impulsar un examen común.

Una propuesta casi inviable

Numerosos expertos educativos –y el Ministerio de Educación– han explicado reiteradas veces la dificultad técnica –por no decir imposibilidad– de implementar una Ebau común a todo el territorio en un sistema descentralizado. Los problemas que plantea la propuesta del PP son varios.

El más obvio es que los contenidos del currículo de Bachillerato no son comunes a toda España. Con las competencias educativas transferidas, las comunidades autónomas son responsables de la mitad (varía un poco si tienen lengua oficial o no) de los contenidos, lo que antoja imposible hacer una prueba igual a todo el alumnado que incluya todo lo que se estudia. Para poder hacerlo todos los contenidos tendrían que ser comunes en toda España –lo que atenta contra el reparto competencial, como recordó el Tribunal Constitucional hace unos años ante una queja por un problema similar en Catalunya– o dejar fuera parte de ellos, lo cual tendría un efecto directo en lo que se enseña en el Bachillerato, una etapa muy marcada por la Selectividad y que se centra en los contenidos que entran en la prueba. Si una parte de ellos se queda fuera, se les dejará de prestar atención en clase, lo que no parece que vaya en la línea de la “subida de nivel” que reivindica el PP.

“¿Quiere eso decir que las preguntas sólo versarán sobre las enseñanzas mínimas que fija el Ministerio y que es la parte común en todo el país? ¿Confía más Feijóo en la parte del curriculum que emana del Estado que en la realizada por sus comunidades? ¿Esto significa que los alumnos no se examinarán de la parte de contenidos curriculares que haya introducido su comunidad?”, se preguntan retóricamente las fuentes de Educación.

La Ebau única tampoco solucionaría otra desigualdad entre comunidades: las diferentes condiciones de estudio que cada comunidad ofrece a su alumnado, desde las ratios de alumnado por clase hasta los recursos de los centros, etc. Además, logísticamente es complicado, aunque viable, coordinar una prueba que se celebre el mismo día y hora en varias comunidades autónomas, única manera factible de hacer un examen común.

Una fórmula en la que sí se está avanzando es en homogeneizar los criterios de corrección, una posible fuente de desigualdades (también difícil de abordar, porque incluso cada tribunal es un mundo), pero a partir de pruebas distintas.

Feijóo también ha indicado su intención de extrapolar el sistema educativo de Castilla y León al resto de España al considerar que “lo adecuado” es igualar al alza y no bajar el nivel, y ha aprovechado su intervención para presumir de los buenos resultados obtenidos por la región en el informe PISA, después de haber considerado que España ha obtenido unos “pésimos resultados” en esta evaluación. Obvia Feijóo que el alumnado que se ha examinado de esta edición de PISA lo ha hecho tras haber estudiado toda la Secundaria con la Lomce, la ley educativa que aprobó su partido.

Además, el líder del PP ha reclamado al PSOE que “no intente hacer en las aulas la política que ha renunciado a realizar en las instituciones” y ha insistido en que la educación no deber ser “un arma arrojadiza”. Por otro lado, ha exigido compatibilizar la modalidad de educación ordinaria con la especial “sin criminalizar ninguna opción y garantizando la libertad de las familias”.

En este sentido, el partido ya había solicitado al Gobierno este mismo martes una “reforma integral del Sistema Educativo con las Comunidades Autónomas” tras la celebración de una reunión entre Feijóo y sus distintos consejeros de Educación. Después del encuentro, el PP considera que es necesario la celebración de una Conferencia Sectorial para abordar de forma integral todos los problemas en Educación y consideran que los resultados del informe PISA “reflejan el fracaso de la política educativa del Gobierno de Pedro Sánchez”.