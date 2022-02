La Valedora do Pobo reprende al Concello de Vigo por no aclarar cuál es el inventario vigente de sus bienes patrimoniales

La Valedora do Pobo ha pedido al Concello de Vigo que aclare datos relativos a unos viales que constan dentro de su patrimonio, pero el gobierno local "persiste en su actitud de no enviar la información complementaria requerida". En concreto, lo que se pidió, en dos ocasiones, son informes sobre las mediciones y la justificación de la vigencia del inventario de bienes patrimoniales del Concello. Ahora, avisa de que, con un tercer requerimiento, puede haber consecuencias legales porque el gobierno local está obligado a contestar, según la ley del Valedor do Pobo de Galicia. Este es el contenido de una comunicación del alto comisionado del Parlamento gallego a una vecina de Vigo que le pidió amparo. Esta mujer consideraba que había una falta de transparencia y reclamaba aclarar los detalles sobre unos viales de la zona en la que vive.

Este episodio, que afecta a la ordenación municipal de Vigo, se conoce después de que vecinos de la ciudad denunciasen que no se llevó completo al pleno el documento del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). En este caso el origen es que esta vecina pidió información al Concello a través del portal de transparencia. Pedía los planos y mediciones de unos viales que afectan a su calle. El gobierno municipal respondió remitiendo un acuerdo del pleno municipal del 4 de mayo de 1993, cuando esos viales se incorporaron como bienes patrimoniales. El organismo público dice no haber encontrado documentación que acredite la propiedad de la zona afectada, pero señala que cuando se incluyeron esos terrenos nadie alegó en contra.

Sin embargo, en el sitio web del Concello la documentación que está publicada tiene fecha de 2017. Según esta vecina, que pide no dar su nombre, el gobierno local alega que no han terminado de comprobar la documentación pertinente. Ante esta situación, la mujer se quejó a la Valedora do Pobo de Galicia. En su opinión, el Concello de Vigo está incumpliendo la Ley 9/2013 sobre publicidad activa, que insta a publicar ciertas informaciones por el gobierno municipal y “que no deben ser requeridas por los ciudadanos”, como es el caso del inventario de bienes patrimoniales vigente.

Según la misma vecina, de no haber justificación para que la vigencia sea la de 1993, se habría vulnerado también el Real Decreto 1872/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Dicho artículo establece que la rectificación del inventario se debe verificar anualmente y que la comprobación se efectúa siempre que se renueve la corporación. Teniendo en cuenta que lleva más de cuatro años publicada y que hubo elecciones en 2019 (dando inicio al cuarto mandato de Abel Caballero), esta vecina cree que "hay irregularidades claras".

La reacción de la Valedora a la queja recibida fue requerir en dos ocasiones la información al Concello. Pasados unos meses, se ha puesto en contacto con esta vecina para decir que el gobierno local "persiste en su actitud de no enviar la información", según ha verificado en esas comunicaciones elDiario.es. Tras un nuevo requerimiento, la Valedora podría considerar que la actitud pasa a ser "negligente y hostil" y entre las posibilidades está la apertura de un expediente disciplinario al funcionario o funcionarios que corresponda. Si hubiese delito, tendría que denunciar Fiscalía.

La vecina se queja en conversación con este diario de lo que considera "otra muestra más de la falta de transparencia" del gobierno que dirige Abel Caballero, tras la polémica por el documento incompleto del PGOM. Para ella es "un escándalo".