Los vecinos denuncian que el Gobierno de Vigo no llevó al pleno el documento completo del Plan de Ordenamiento

Cuando una vecina del barrio de Teis revisó el Plan de Ordenamiento Municipal de Vigo aprobado el 26 de agosto de 2021, algo le sorprendió: los terrenos que afectan a su barrio aparecen sin la firma correspondiente de la aprobación en el pleno. Según ha podido verificar este diario a través de consultas a los portales de transparencia, el Concello de Vigo envió el Plan de Ordenamiento Municipal a la Consellería de Territorio de la Xunta de Galicia y ésta le contestó pidiendo unos planos que faltaban, concretamente 68. La concejala de urbanismo, María José Caride, envió 10 planos de los requeridos, alegando que el resto pertenecen al territorio de las Islas Cíes y que por su condición de especial protección de espacios natural no se requerían.

Sin embargo, el gobierno vigués envió a la Xunta los planos con firma del 3 de septiembre, fecha posterior a la celebración del pleno municipal (26 de agosto) ante los partidos de la oposición. Estos documentos solo tenían la firma de la concejala y de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vigo. El PXOM salió publicado el día 11 de octubre en el Faro de Vigo y el 15 en el Diario Oficial de Galicia.

Y es que según se estipula en la Ley 02/2016 del Suelo de Galicia y concretamente en el artículo 144, el Ayuntamiento debe informar en el pleno los ámbitos en los que la nueva ordenación municipal altere la vigente e indicando el alcance de estos cambios. Además, según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que un documento de este tipo sea considerado como válido, el gobierno local tiene que incorporar una referencia temporal del momento que ha sido emitido e incluir las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

Consultado por este diario por vía telefónica, desde el área de Urbanismo del Concello de Vigo, aseguran que el documento que se envió a la Xunta es el mismo que se aprobó en el pleno y el mismo que se expuso al público. Alegan la falta de planos a que “por error, se mandó una versión editable a la Consellería”. Señalan también que la Xunta no volvió a reclamar. Y es que, por la parte de la Consellería de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, elDiario.es aún no ha obtenido respuesta al ser preguntados por estas cuestiones.

Según pudo comprobar y verificar elDiario.es con los miembros de la oposición de las diferentes formaciones políticas del Concello de Vigo —PP, En Marea y BNG—, para la fecha del pleno, el gobierno local les envió el mismo documento que envió a la Xunta en un primer momento. Es decir, no les habían enviado el documento íntegro y el que se ha expuesto a la ciudadanía es otro que el que se ha aprobado en el pleno.

También hubo problemas con el proceso de la firma, ya que según la normativa de las técnicas de planeamiento urbanístico de Galicia aprobadas en 2019, en un documento expuesto al público debe constar su aprobación en el pleno. En este caso, los documentos que no se trataron en la asamblea local carecen de la firma correspondiente. Por ello, el PXOM de la principal ciudad de Galicia de 2021 incurre en la irregularidad de haber tramitado parte de los planos sin la signatura que acreditase su aprobación en el pleno celebrado el 26 de agosto del pasado año.

Los responsables de la redacción de este PXOM son la Oficina de Plan y Sepia Técnicos y Geograma S.L. en cuanto a la revisión de la cartografía, por 2 millones de euros la primera empresa y 348.000 la segunda.

Accediendo a las comunicaciones entre la Consellería y el Concello por el portal de transparencia, el gobierno autonómico demandó una serie de planos faltantes. Entre ellos, se encuentra el denominado como ‘2-H’, que corresponde al barrio de Teis, donde se califica una zona de ‘Bolsa de Suelo’. Esto quiere decir que se deja un suelo para futuros desarrollos del Concello. Mientras no se haga dicho desarrollo urbanístico, no se pueden utilizar. Por lo tanto, hasta que el gobierno local haga un expediente administrativo, “se inmoviliza a los vecinos del barrio sin poder construir en la zona y prácticamente sin poder vender”, explica la vecina afectada, ya que al no poder edificar se devalúan los precios en el mercado.

Desde la oposición política al gobierno de Abel Caballero, compuesta por PP, En Marea y BNG, aseguran no haber tenido ninguna notificación del Concello por la falta de integridad del documento. Por la parte de Rubén Pérez, de En Marea, considera el proceso “opaco” y acusa la falta de publicación expedientes en exposición pública, “como los informes sectoriales a los que no hemos tenido acceso ni nosotros ni la ciudadanía”.

“Se está exponiendo al público un documento que es nulo de pleno derecho”, sentencia la vecina de Teis al considerar que el PXOM colgado es el aceptado por la Consellería sin la firma del pleno. Para ella, “el secretario del pleno del Concello no quiso poner la frase de ‘aprobado en pleno’ porque si lo hiciese podrían imputarlo por falsedad documental”.

Desde los partidos de la oposición denuncian que el borrador de este PXOM salió a trámite entre marzo y abril de 2020, durante el confinamiento, “pudiéndolo haberlo hecho en 2019”, denuncian desde el BNG. Para los tres partidos de la oposición este plan se ha aprobado "con errores por las prisas". Si bien ya el PXOM de 2008 fue cancelado por el Tribunal Supremo en 2015, “este tiene pinta de que repetirá la historia”, señala Xabier Pérez, del BNG y considera este caso “otra chapuza y gobierno autoritario del gobierno de Caballero”. Además, el mismo político critica no haber tenido en físico la cartografía del plan “algo insólito en la historia del procedimiento de estas normativas”.

Como ya sucediera con el PXOM de 2008, cancelado, si este también se anulase, las licencias de construcción permanecerían y se realizarían las obras. “Eso es lo peor de todo, las empresas seguirían construyendo aunque el Supremo tirase el plan”, lamenta la vecina de Teis.