La Xunta contradice a la Academia Galega y defiende la norma que redujo el gallego en la escuela

Para el conselleiro de Educación la lengua gallega no es “un problema” y el denominado “decreto de plurilingüismo” que redujo su presencia en la escuela por primera vez desde la caída de la dictadura, una herramienta necesaria. Román Rodríguez contradijo así a la Real Academia Galega, cuyo presidente, el escritor y periodista Víctor Freixanes, había mostrado su apoyo a la derogación de la norma aprobada por el PP en solitario en 2010.

No fue lo único que manifestó Freixanes. A su juicio, el gallego, lengua cooficial en Galicia según el Estatuo de Autonomía, merece “un tratamiento que no tiene” y ser vehicular en educación. La Academia alerta de la situación del idioma propio de la comunidad justo un mes después de certificar en un informe que la enseñanza pública, lejos de reforzarlo, lo minoriza. Pero Rodríguez no se fía de los estudios académicos y entiende que se usa el castellano o el gallego “con total normalidad”.

El conselleiro recordó, sin embargo, que “los datos demuestran que Galicia es la comunidad con lengua cooficial en la que hay un mayor conocimiento de ambas”. Lo que sí admitió es “una debilidad en su uso” -que denuncian académicos y activistas en defensa del gallego- y aseguró “trabajar para que se potencia en ambientes que no son habituales”