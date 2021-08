La Xunta investiga a un médico de Atención Primaria por presunto abuso sexual a una paciente

Hace un mes, A. F. acudió a su centro de salud en Padrón (A Coruña) por los dolores que sufría derivados de una gastroenteritis. En pleno verano y con la Atención Primaria gallega desbordada, tuvo que ser atendida por un médico diferente al que tiene asignado. Aunque ya había percibido un ambiente hostil al ver cómo aquel doctor trataba a las mujeres más jóvenes del centro, accedió a la consulta y, siguiendo sus indicaciones, se tumbó sobre la camilla. Según su testimonio, en pocos segundos y sin previo aviso, se vio con la camiseta levantada, los pantalones bajados y las bragas también. "Me dejó desnuda para auscultarme la barriga", explica esta vecina de Padrón en un vídeo que ha hecho público en las redes sociales para visibilizar lo ocurrido.

"Aquí ocurren dos cosas. La primera es que este hombre se tomó la licencia de desnudarme sin previo aviso, cuando lo habitual es que lo hagas tú misma o que te pidan permiso para evitar situaciones violentas como la que, precisamente, viví. Por otro lado, a mí lo que me dolía era la barriga, ¿por qué este señor me bajó el pantalón y las bragas hasta dejarme con mis partes íntimas al aire?", continúa la grabación que ha difundido A.F desde su perfil personal de Instagram. Nada más publicar su historia, A.F. comenzó a recibir mensajes de apoyo y, además, el testimonio de otras mujeres que aseguraban haber sufrido situaciones como la que ella vivió en el centro de salud de Padrón. "Aunque lo iba a dejar pasar, el hecho de haber sentido que éramos tantas, me armó de valor para presentar una queja formal ante Servizo Galego de Saúde (Sergas)", añade.

Esta situación ha llevado a la Consellería de Sanidade a abrir una investigación para aclarar los hechos. "En cuanto la gerencia del área compostelana tuvo conocimiento de la queja, elaboró un informe interno que remitió a la inspección sanitaria del Sergas, que es la que tiene la competencia reglamentaria en este campo", explican desde la gerencia del Área Sanitaria de Santiago. Han pasado nueve días desde que elDiario.es preguntó a la consellería si hay más quejas registradas sobre este médico y en qué consiste la investigación que se está llevando a cabo, pero todavía no ha habido ninguna respuesta.

Más mujeres presuntas víctimas

Al poco de trascender públicamente esta historia, la asociación feminista Mulleres en Padrón emitió un comunicado en el que afirman estar recibiendo información sobre varios casos de abusos a mujeres cometidos por personal sanitario del mismo centro médico. "Queremos mostrar nuestro apoyo a las afectadas. Solamente tejiendo redes conseguiremos visibilizar el machismo en todas sus formas. Exigimos a las instituciones una profunda implicación para combatir esta lacra desde su germen", añaden.

Una de esas mujeres se ha puesto en contacto con elDiario.es para contar su historia. "Al igual que el caso de A.F., que se ha hecho público durante este mes, yo acudí a mi centro de salud por una gastroenteritis y también acabé desnuda. La diferencia es que conmigo este médico fue más allá y aprovechó para tocarme", explica nerviosa esta mujer que prefiere mantener su anonimato y no profundizar en los detalles de la situación que vivió. "Se supone que el médico es una persona en la que confiamos ciegamente porque nuestra salud está en sus manos. Es denigrante y violento que se aproveche así y se tiene que hacer justicia", termina esta otra vecina del ayuntamiento coruñés de Padrón.