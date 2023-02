La Xunta presenta un plan para captar más formadores de médicos mientras deja sin convocar plazas MIR disponibles

La Xunta de Galicia quiere aumentar el número de médicos de la sanidad pública que se dedican a formar a los que están en prácticas y tutorizarlos para su entrada en el sistema. El Gobierno gallego ha presentado un proyecto de decreto, anunciado hace más de un año, sobre el sistema de formación sanitaria en el que incluye “incentivos” como permitir que quienes sean tutores de MIR (médicos internos residentes) avancen más rápido en la carrera profesional, lo que implica también ir subiendo su salario, y darles más puntos para los concursos de traslado y las ofertas públicas de empleo. La medida para incrementar los profesionales dedicados a estas tareas llega en un año en el que el Gobierno gallego ha dejado sin convocar parte de las plazas de formación de nuevos médicos que tiene disponibles.

La falta de médicos deja varios PAC atendidos solo por enfermeras en Galicia: "No podemos seguir así"

Más

Rueda presentó el decreto tras la reunión semanal de su gobierno junto al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. El presidente de la Xunta repitió sus reclamaciones habituales al Gobierno central en la materia, que orbitan en torno a un incremento del número de plazas MIR y a una flexibilización de los criterios de docencia porque, argumenta, con los actuales “es muy difícil garantizarla, sobre todo en atención primaria”. Su equipo pretende superar la cifra de 900 médicos tutores de MIR que hay en la actualidad en todas las especialidades en el sistema gallego. De ellos, concretó, 350 están en el área de medicina de familia y comunitaria, que concentra las quejas sobre la sanidad pública por la sobrecarga de los profesionales y la escasez de facultativos.

El conselleiro de Sanidade ha profundizado en la descripción de las necesidades en cuanto a tutores para los médicos en formación. De los que se ocupan de estas tareas en atención primaria “muchos” están cerca de jubilarse. No ha concretado el número; tampoco la cifra en la que la Xunta espera aumentar los tutores. Comesaña se ha quejado también del sistema de elección telemática de las plazas MIR que, asegura, está detrás de que el año pasado quedasen nueve sin cubrir en Galicia. Este año cree que se puede repetir la situación y, en ese caso, si no se tienen todos los médicos en formación a los que se aspira, “de nada sirve conseguir tutores”. Sin embargo, el Gobierno gallego no ha convocado todas las plazas que podía. Lo admitió en el Parlamento de Galicia el gerente de la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández-Campa, que lo atribuyó a que se han dejado fuera algunas en especialidades en las que consideran que no hay déficit.

Comesaña, por su lado, ha asegurado que en atención primaria sí están abiertas todas las plazas acreditadas y son 65 más que el año pasado. Hace unos días, en el Parlamento, el diputado del PSdeG Julio Torrado criticó que, de las 725 vacantes totales de formación sanitaria especializada que habilitó el Ministerio para Galicia, Sanidade ha optado por dejar 105 sin convocar, un 15%, entre ellas algunas de salud mental, oncología, anestesia y cirugía.

El conselleiro ha defendido que son necesarios más tutores, pese a que hay 900 y los nuevos MIR serán 620 este año, porque esta etapa formativa dura cuatro años. Este año son 207 las plazas en atención primaria, añadió. Si por cada MIR hay un tutor, harían falta 800 para cubrir una entrada de en torno a 200 médicos en formación por año -una cifra que no se alcanzó los pasados-, razonó.

El proyecto de decreto, justificó, tuvo un periodo largo de elaboración porque se buscó “la máxima participación del sector”. Ahora será remitido al Consello Consultivo para que lo analice y las previsiones de la Xunta son que entre en vigor en mayo, cuando se incorporan los nuevos MIR. Las medidas que recoge para intentar captar más tutores son, además de las ventajas en la carrera profesional y en los procesos de oposición, establecer que estos profesionales tengan un “tiempo específico” para las tareas docentes y también formación.