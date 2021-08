La Xunta rechaza ahora la posibilidad de trasladar Ence que planteó Feijóo: "La ubicación tiene que ser la actual"

La Xunta ha vuelto a la defensa cerrada de que la fábrica de Ence debe quedarse en su ubicación actual, en la costa de la ría de Pontevedra, y descarta la opción planteada por el propio presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, de buscar otro emplazamiento dentro del territorio de la comunidad. Después de numerosas declaraciones de respaldo a la postura de la empresa de quedarse en Lourizán, el pasado mes de abril el jefe del Ejecutivo autonómico modificó su postura y habló de un traslado. Incluso propuso fuentes de financiación: fondos europeos y de la propia empresa.

Sin embargo, cuatro meses después el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, dice no tener "alternativa" para ubicar la polémica fábrica contaminante. Eso es lo que les va a trasladar el vicepresidente segundo, Francisco Conde, a los representantes del comité de empresa en una reunión prevista para este jueves. En el encuentro, según Rueda, la Xunta va a defender que "la ubicación en la que tiene que estar Ence es en la que está actualmente". Este lugar es el que "permite su consolidación y crecimiento en un momento bueno para este tipo de actividad", sostiene.

La Audiencia Nacional echó abajo en julio la prórroga aprobada en 2016 para que Ence se pudiese quedar hasta 2073 en la ría. La decisión de ampliar el permiso de la planta de celulosa se adoptó con un gobierno en funciones dirigido por Mariano Rajoy, lo que le valió al expresidente la declaración de persona non grata en su propia ciudad. La empresa recurrió la sentencia y los trabajadores de la planta organizaron una serie de actos de protesta, entre los que incluyeron un intento de boicotear el pregón de las fiestas de A Peregrina y el corte de varios de los accesos a Pontevedra.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha convocado la reunión de la mesa de trabajo sobre el futuro de Ence para el 10 de septiembre. La Xunta critica que vaya a ser medio año después de la primera y reclama al Gobierno central que diga "cuál es la solución para que el trabajo siga en la comarca de Pontevedra". "Los que no quieren que siga la fábrica tendrán que tener una solución si la fábrica no está. La Xunta de Galicia no la tiene", ha manifestado.