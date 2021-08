La Xunta de Galicia vuelve a ampliar los aforos en la hostelería un día después de reducirlos

Los aforos máximos permitidos en la hostelería gallega vuelven a cambiar. Ayer martes entraron en vigor los nuevos topes fijados por la Xunta tras el varapalo judicial que tumbó el uso del certificado COVID para entrar en bares, restaurantes y discotecas y hoy miércoles el Gobierno gallego acaba de anunciar otra modificación. Esta vez, los amplía, después del enfado del sector manifestado en los últimos días. El aumento de los clientes a los que podrán atender se notará sobre todo en las terrazas.

Los hosteleros gallegos critican los "vaivenes" sobre el certificado COVID: "Estamos volviendo loca a la gente"

Saber más

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha sido el encargado que comunicar el nuevo paso en esta maraña de avances y retrocesos en los aforos de los locales hosteleros. Compareció ante los medios tras participar en una reunión del comité clínico que asesora a la Xunta desde que empezó la pandemia y volvió a defender el certificado COVID que está en el origen de que los gallegos hayan empezado esta semana con unas medidas en la hostelería, tengan otras a día de hoy y vayan a cerrarla con otras restricciones distintas. El pasado jueves el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió dos autos en los que dejaba claro que la exigencia del certificado COVID para acceder al interior de la hostelería no estaba vigente. Al día siguiente, el Gobierno gallego solicitó el aval de los jueces para aplicar la medida. Ante la posibilidad de no obtenerlo, avanzó ya un recorte de los aforos, que terminó entrando en vigor porque la Justicia no dio su visto bueno a la idea de pedir el certificado COVID.

Sin tiempo de ver los resultados de los topes actuales, el sábado vuelven a modificarse. En los municipios del nivel máximo de alerta -ninguno actualmente- los interiores de la hostelería y del ocio nocturno tendrán que estar cerrados. El único cambio con respecto al momento en el que se pedía el pasaporte COVID -la medida se aplicó tres semanas sin aval de los jueces- es que se permitía un 30% de ocupación dentro de bares y restaurantes. En cuanto a las terrazas, seguirán al 50% en bares y restaurantes y aumentarán el tope hasta el 75% en el ocio nocturno.

Para los municipios en nivel alto, entre los que solo van a quedar dos de las siete grandes ciudades -A Coruña y Vigo-, el interior de los pubs y discotecas continuará cerrado, aunque se abre la mano en el exterior, en donde el aforo permitido pasa también del 50% al 75%. En el resto de locales de hostelería, las terrazas podrán estar al 75% y los interiores, al 30%.

En el nivel medio todos los interiores pasarán a tener un aforo del 50% y las terrazas subirán su capacidad -un 75% en el ocio nocturno y el 100% en el resto de la hostelería-. Las ciudades de Santiago, Ferrol, Pontevedra, Lugo y Ourense se encontrarán desde el sábado en este escalón. En el nivel medio-bajo las terrazas van a poder estar al 100%, como hasta ahora. En el caso de los interiores, sí se amplía la capacidad máxima, que será del 50% en el ocio nocturno y del 75% en el resto de locales.

Comesaña volvió a defender la medida de pedir el pasaporte COVID y afirmó que fue pactada con el sector, a pesar de que los autos que suspendieron la aplicación de la medida respondían a dos recursos presentados por asociaciones de hosteleros.