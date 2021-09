Yolanda Díaz pide a la patronal que se "resitúe" para futuras negociaciones: "A veces no negociando se pierde"

Las patronales de empresarios no han formado parte del acuerdo para la nueva subida del salario mínimo y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les ha afeado que "no han negociado" siquiera. Pero quedan "grandes reformas" pedientes y ha hecho un llamamiento a que se "resitúen" para encarar las conversaciones: "A veces no negociando se pierde". Díaz ha afirmado que ella estuvo dispuesta a pactar por una cuantía menor que los 15 euros que recoge el acuerdo sellado con los sindicatos mayoritarios.

El Gobierno pacta con los sindicatos subir el salario mínimo a 965 euros mensuales desde septiembre

La titular de Trabajo ha mantenido un encuentro este viernes con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y en la rueda de prensa posterior volvió a trasladar su "satisfacción" por el acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional (SMI). Le "apena" que las patronales no hayan modificado su postura inicial en las mesas de diálogo. "Yo en las mesas negocio y los sindicatos, también. Hay que ir sin líneas rojas y sabiendo que se tiene que ceder", ha insistido. En cualquier caso, les ha lanzado el mensaje de que está convencida de que "están a la altura de su país" y ha rechazado hacer extensible al resto de negociaciones lo ocurrido en este caso. De la decena de "grandes acuerdos" cerrados hasta ahora dentro de las competencias de su ministerio, hubo dos en los que la patronal participó en el diálogo pero tampoco firmó el texto final.

Entre los asuntos pendientes está la recién iniciada negociación para prorrogarde los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) después del 30 de septiembre. "Con la discrección que tengo que tener: se va a prorrogar y vamos a seguir protegiendo a empresas y trabajadores", ha afirmado Díaz.

La ampliación de la medida en determinados sectores ha sido precisamente una de las peticiones que le ha trasladado Feijóo en el encuentro. El presidente de la Xunta y barón gallego del PP ha comentado también la subida del salario mínimo: "Yo soy presidente de una comunidad autónoma y debo ser ponderado en mis competencias. ¿Vamos a mejorar la competitividad de nuestra economía? Hay dudas. ¿Es mejor subir 15 euros o controlar el precio energético? Yo me quedaría con lo segundo".