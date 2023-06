El Festival de la Luz de Madrid vuelve en 2023 después de la suspensión por la crisis energética

LuzMadrid volverá a vestir de arte y luz las noches de otoño en la capital durante su segunda edición. Será su regreso después de un hiato en 2022, cuando el área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid optó por cancelar el certamen en plena crisis energética y de precios. Del viernes 27 al domingo 29 de octubre, entre las 20.00 y la 1.00 horas, el público de la ciudad y quienes la visiten podrán asistir a “las más innovadoras expresiones artísticas que, a través de la luz, dialogarán con el espacio público”, asegura el consistorio madrileño.

La segunda edición de este festival internacional visitará nuevos emplazamientos con propuestas sorprendentes, con el movimiento y la vibración como eje vertebrador. El trabajo con los artistas y equipos de producción buscará instalaciones y obras enfocadas a cumplir con los criterios de eficiencia energética y reducción del consumo e impacto de C02, aunque la propia idiosincrasia del evento hace imposible que dicho impacto sea cero.

Este Festival de la Luz de Madrid fue reconocido en su primera edición con el premio internacional de sostenibilidad A Greener Festival, acreditación que avala las buenas prácticas ambientales en festivales y a la que anualmente optan los principales festivales europeos. Desde el área municipal que dirige Andrea Levy presumen del “compromiso con el medioambiente, optimizando el consumo de energía para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. No obstante, en 2022 no se celebró para no contribuir a la crisis energética debido a los importantes recursos que consume.

💦🌈 ¿Sabías que si haces pasar la luz que proviene del Sol por un prisma de cristal esta se descompone en miles de colores?

👌🏻En la foto: Reflexions.4 Alcalá, de Antoni Arola, en Puerta de Alcalá. Edición #LuzMadridFestival 2021. pic.twitter.com/fCPGPLXmHn — LuzMadrid (@_LuzMadrid) 19 de julio de 2022

LuzMadrid, evento de calle gratuito para todos los públicos, reunirá a representativos artistas interdisciplinares de diferentes nacionalidades. Madrid, que desde 2021 forma parte de LUCI, red de ciudades que organizan similares festivales internacionales de luz, volverá a llenar sus calles de arte para que vecinos y turistas disfruten de esta curiosa iniciativa.