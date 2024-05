Guía útil para los conciertos de Taylor Swift en Madrid: transporte, horarios, canciones y algunas recomendaciones

Solo quedan dos días para la llegada de la artista del momento a la capital y el ejército swiftie ya está preparado para hacer temblar Madrid (literalmente). Taylor Swift aterrizará en el renovado estadio Santiago Bernabéu esta semana con dos conciertos consecutivos, que se celebrarán el miércoles 29 y el jueves 30 de mayo.

Ambas citas musicales se encuentran encuadradas en The Eras Tour, la gira que repasa toda su trayectoria y que ha catapultado a la cantante estadounidense a lo más alto. Más de tres horas de duración y 45 canciones divididas en diez actos, todo un espectáculo que no permitirá quitar ojo del escenario a los asistentes.

A tan solo un par de días del concierto del año, lo más lógico es que los fans de Taylor tengan ya todo preparado para exprimir al máximo la cita musical, aunque pueden surgir ciertas dudas de última hora sobre cómo llegar al estadio, qué horarios hay que tener en cuenta y otras cuestiones logísticas. Una parte importante del público que asistirá viene desde otras ciudades e incluso desde otros países, por lo que organizar el trayecto de ida y vuelta al recinto puede ser un absoluto quebradero de cabeza.

En Hoy Se Sale hemos recopilado todo lo que necesitas saber para disfrutar de The Eras Tour. Despejamos dudas referentes a la ubicación de las fan zones, las canciones que sonarán durante la actuación, los teloneros y algunas recomendaciones de interés. Esta es la guía a seguir para asistir a los esperados conciertos de Taylor Swift en Madrid:

¿Cuándo se celebran los conciertos?

Después de su último concierto en la capital hace 13 años, Taylor Swift regresa a la ciudad con dos fechas: miércoles 29 y jueves 30 de mayo. En un primer momento, la artista anunció un único concierto en Madrid y España, el 30 de mayo, pero después de agotar todas las entradas en cuestión de minutos, decidió dar la oportunidad a sus fans de disfrutar de una segunda fecha.

¿Todavía hay entradas disponibles? ¿Cuánto cuestan?

Los boletos para ver a la artista estadounidense se agotaron en cuestión de minutos. Sin embargo, hace unos días, la artista puso a la venta más localidades para ambas fechas. El portal Ticketmaster se puso en contacto a través del correo electrónico con usuarios que se quedaron en la lista de espera, para informarles de que habían lanzado un nuevo cupo de boletos.

Esta nueva oportunidad de conseguir entradas solo estuvo al alcance de aquellos que se registraron en la primera preventa, el pasado mes de julio. En aquel momento el acceso a la compra estuvo muy limitado, ya que lograr entrar en las colas de espera, conseguir códigos de acceso y comprar las localidades no era una tarea precisamente fácil.

Cuando las primeras entradas salieron a la venta los precios oscilaban entre los 85 y los 226 euros, mientras que los paquetes VIP superaban los 500 euros. ¡Ojo! Todavía existe una pequeña oportunidad para disfrutar de The Eras Tour, aunque puede no ser del todo segura, a través de la web Tickeswap, en la que particulares revenden sus localidades, aunque los anuncios apenas duran unos minutos disponibles.

¿Dónde se celebran los conciertos? ¿Cómo es el recinto?

Ambas citas musicales tendrán lugar en el recientemente renovado estadio Santiago Bernabéu (Avenida de Concha Espina, 1). El recinto es la sede del Real Madrid y se encuentra ubicado en el distrito de Chamartín, cerca del paseo de la Castellana.

Entre las principales novedades que ha incluido el estadio después de su remodelación se encuentra un sistema de césped retráctil, que permite guardarlo y transformar el espacio para una gran variedad de eventos sin dañar el campo de juego. El sábado el estadio acogió el partido entre el Real Madrid y el Betis, y conforme terminó comenzó la transformación para el concierto de Taylor Swift, que será el primer evento musical que acogerá el recinto.

Este lunes, decenas de camiones que portaban todo lo necesario para la artista y su equipo han irrumpido en los alrededores del Bernabéu para iniciar todos los preparativos referentes a The Eras Tour. Todavía se desconoce cómo será el escenario, ya que el equipo de la cantante ha preferido mantener en secreto el diseño, aunque hace unos meses desveló que contaría con una gran pasarela que cruzará el el estadio.

La semana pasada, un usuario de TikTok publicó un vídeo en el que se muestra cómo podría ser el escenario de Taylor Swift según lo que se ha desvelado hasta el momento. Esta versión en 3D muestra una inmensa pasarela y pantallas gigantes alrededor del estadio para que todo el público pueda ver a la artista de cerca, aunque habrá que esperar al miércoles para descubrir cómo será realmente.

¿Cómo ir y volver? ¿Qué opciones de transporte existen?

Para llegar al estadio Santiago Bernabéu existen multitud de combinaciones dependiendo del punto de partida y la preferencia de transporte. Las paradas de Metro más cercanas son Santiago Bernabéu (L10) y Concha Espina (L9), que permanecerán operativas en su horario habitual hasta las 1.30 horas de la madrugada. Ambas se encuentran a pocos metros del estadio y tienen conexión con varias zonas de la ciudad, e incluso con otros municipios madrileños como es el caso de la línea 10 con Alcorcón.

Otra forma de llegar hasta allí es en Cercanías. La parada más cercana en este caso es Nuevos Ministerios, conectada con las líneas C2, C3, C3a, C4, C7, C8 y C10. También cuenta con estación de suburbano, por lo que una vez allí, si prefieres evitar andar entre 15 y 20 minutos, puedes coger la L10 hasta Santiago Bernabéu.

Respecto a los autobuses urbanos, varias líneas pasan cerca del estadio. Las más cercanas son 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147 y 150. Puedes consultar la ruta y los horarios en la web de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

¿Habrá calles cortadas?

Si tienes pensado acceder al recinto en coche, taxi o VTC, es importante que tengas en cuenta los cortes de tráfico previstos para los días 29 y 30 de mayo en la zona. Desde las 10.00 horas de los días 29 y 30 y durante toda la jornada quedará cortado el tráfico de vehículos y restringido el paso de peatones en la calle Padre Damián desde la plaza de los Sagrados Corazones y hasta la avenida de Alberto Alcocer.

El corte afectará al colegio María Virgen y el acceso peatonal por la calle Padre Damián solo podrá efectuarse hasta las 9.45 horas de ambos días. El resto de la jornada todas las entradas y salidas de peatones se llevarán a cabo a partir de las 9.45 por el número 7 de la calle Condes del Val. De momento no se han confirmado más restricciones, pero es posible que el Ayuntamiento informe de más cortes en calles aledañas al Bernabéu.

¿Qué horarios debo tener en cuenta?

La promotora del concierto ya ha confirmado los horarios oficiales del concierto. Las puertas del estadio se abrirán a las 16.30 horas, aunque el espectáculo no dará comienzo hasta las 18.45, hora en la que saldrá al escenario los teloneros de Taylor, Paramore. La artista saldrá a cantar alrededor de las 20.00 horas y se estima que termine pasada la medianoche.

Los asistentes que cuenten con entradas preferentes o Early Entry, podrán acceder al recinto por las puertas 6, 41 y 46 a partir de la hora que indique su boleto. Aquellos que cuenten con pases generales, podrán entrar al estadio por las puertas 1, 27 y 51 desde las 16.30 horas. A partir de las 10.00 horas de ambos días habrá varios puntos de información de acceso alrededor del estadio disponibles para cualquier consulta referente al concierto.

¿Qué objetos están prohibidos en el recinto?

Es importante tener en cuenta que en este tipo de macroeventos algunos objetos quedan totalmente vetados por seguridad y en el caso del concierto de Taylor no será diferente. La promotora ha publicado un listado detallado que incluye aquellas cosas con las queda terminante prohibido acceder a The Eras Tour, entre las que se encuentran las siguientes: carteles más grandes del tamaño A3, bolsas de más de diez litros o maletas, objetos sonoros y cascos.

Tampoco estará permitido usar ropa o complementos que puedan impedir la visión del resto de personas. El acceso con recipientes de vidrio, plástico duro o metal también estará restringido. En este sentido, solo se permitirá entrar con una botella de agua de plástico transparente no superior a 50 centilitros.

El tamaño máximo permitido de los bolsos es de 44 centímetros de alto, 22 de largo y 15 de profundidad con máximo dos compartimentos. No se podrán entrar maletines, equipaje, ni bolsos más grandes que una bolsa de tela o una bolsa transparente. Por supuesto, también queda prohibido el acceso con artículos de movilidad, bebidas alcohólicas, aerosoles, perfumes o humo, objetos ilegales o peligrosos y muletas sin certificado médico.

Algo que ha causado una gran controversia entre los asistentes es la prohibición de baterías portátiles, entre otros objetos electrónicos como las cámaras instantáneas o los palos selfie, ya que todas las entradas son digitales y aquellos que tengan previsto llegar a la cola a primera hora de la mañana corren el riesgo de quedarse sin batería antes de entrar al concierto.

¿Habrá fan zones? ¿Dónde?

Sí, habrá dos fan zones que se abrirán el martes 28 de mayo. Una de de ellas estará ubicada enfrente del estadio Santiago Bernabéu, en el paseo de la Castellan, mientra que la otra se ubicará en el parque de San Fernando, concretamente en el cruce de la calle de Alberto Alcocer con calle de Doctor Fleming.

Estas carpas dispondrán de aseos, bebida, artículos de merchandising y además será el lugar oficial donde los seguidores de la cantante podrán intercambiarse las pulseras de la amistad o friendship bracelets. Para entrar tendrán prioridad las personas con entrada Early Vip y aquellos que dispongan de ticket para la pista. Aún se desconoce el horario en el que funcionarán las fan zones.

Puedes consultar en el siguiente mapa la ubicación de cada una de las fan zones:

¿Quiénes son los teloneros?

Dejando a un lado las cuestiones logísticas, vamos a lo importante: ¿Qué pasará sobre el escenario del Bernabéu los días 29 y 30 de mayo? Antes de que Taylor Swift haga su aparición sobre el escenario, habrá unos teloneros de lujo que irán animando el ambiente en el estadio, la popular banda estadounidense de rock y pop punk Paramore.

El grupo, integrado por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, dará un concierto de unos 40 minutos en los que cantarán algunos de sus temas más famosos como Decode, de la banda sonora de la saga Crepúsculo. Si quieres escucharlos, su actuación comenzará a las 18.45 horas.

¿Qué canciones cantará Taylor?

Si la cantante continúa en la misma línea que en sus conciertos más recientes en el país vecino de Portugal, el concierto estará compuesto por una set list de 45 canciones y diez actos. Cada acto representa una “era” de la cantante, incluyendo uno dedicado a su último álbum The Tortured Poets Department.

En cada pase, tanto la cantante como sus bailarines aparecen con un vestuario diferente que representa cada una de sus etapas. El público podrá disfrutar de todas las versiones de la cantante, desde las más actuales hasta la joven Taylor de Fearless.

Todavía no se ha desvelado la lista de canciones que interpretará en Madrid, pero es muy posible que sea algo así:

Primer acto: Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Segundo acto: Fearless

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Tercer acto: Red

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 minute version)

Cuarto acto: Speak Now

Enchanted

Quinto acto: Reputation

...Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Sexto acto: Folklore/Evermore

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

Marjorie

willow

Séptimo acto: 1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Octavo acto: The Tortured Poets Department

But Daddy I Love Him

So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With A Broken Heart

Noveno acto: Midnights

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

El décimo acto es toda una incógnita, ya que normalmente se compone de dos canciones sorpresa que varían de un concierto a otro. En Portugal fueron The Tortured Poets Department con Now That We Don't Talk en acústico y You're On Your Own Kid con Long Live al piano.

¿Qué tiempo hará?

Aunque los conciertos tendrán lugar en un recinto cerrado, aquellos asistentes que vayan a hacer cola desde primera hora de la mañana deben extremar las precauciones para no sufrir golpes de calor o insolaciones, ya que se prevé los termómetros de la capital alcancen los 34 ºC de máxima el miércoles y los 35 ºC el jueves. Respecto a las precipitaciones, no existe riesgo de lluvia.

¿Qué me pongo?

La elección de la ropa para el concierto de Taylor Swift depende en gran medida del estilo personal de cada asistente, aunque nos hemos permitido daros alguna que otra idea. En los últimos meses las redes sociales se han llenado de fotos y vídeos de outfits inspirados en las “eras” de Taylor Swift con todo lujo de detalles. Desde botas de lentejuelas pegadas una a una hasta increíbles vestidos autoconfeccionados.

Nuestra recomendación es priorizar la comodidad en cualquier caso. Opta por prendas que sean cómodas para moverte y bailar, pero que también te hagan sentir bien. Otra opción es usar camisetas, sudaderas o complementos de merchandising oficial, que se podrán adquirir en los alrededores del estadio.

Hará bastante calor durante el día, pero por la noche descenderán las temperaturas, así que es recomendable llevar una chaqueta chaqueta o una sudadera ligera que te puedas quitar y poner según desees durante el concierto. En este sentido, también es importante escoger un calzado adecuado. Opta por zapatos cómodos si esperas estar de pie mucho tiempo haciendo cola o si planeas darlo todo y hacer temblar el estadio bailando Shake It Off.

Por supuesto, no olvides llevar tus pulseras de la amistad para intercambiarlas con otras swifties. Son el complemento estrella del concierto.

¿Puedo comer y beber durante los conciertos?

La entrada de comida y bebida al recinto está prohibida. Los asistentes solo podrán acceder con una botella de agua de medio litro. Dentro del estadio hay diferentes puestos en los que se vende comida y bebida, aunque a precio de oro (9 euros un bocadillo de jamón).

¿Dónde puedo seguir la fiesta después?

La fiesta swiftie no termina con el concierto. Hay convocados varios after party en distintos locales de la ciudad como el de Cuenca Club. El miércoles 29 y el jueves 30, después de la cita en el Bernabéu, la música de Taylor seguirá sonando en el local de la Sala de Uñas Chung Lee.

Durante la fiesta se pincharán los temas más famosos de la reina del pop. Además, los asistentes que acudan vestidos de las “eras” de Taylor Swift podrán llevarse un chupito gratis.

La entrada anticipada tiene un precio de 18 euros. Puedes acceder a la venta a través de este enlace.