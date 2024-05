Cómo comprar entradas de última hora para ver a Taylor Swift en Madrid

Queda menos de una semana para que Taylor Swift actúe en Madrid. La cantante dará dos conciertos en la capital los próximos miércoles 29 y jueves 30 de mayo en el Santiago Bernabéu; para los que todavía se pueden conseguir entradas. La artista ha puesto a la venta más localidades para ambas fechas.

El portal Ticketmaster lleva desde este miércoles poniéndose en contacto a través del correo electrónico con usuarios que se quedaron en la lista de espera, para informarles de que han lanzado un nuevo cupo de tickets. Una práctica que ya había llevado a cabo en otras ciudades europeas en los días previos a sus actuaciones, por lo que se esperaba que repitiera la estrategia también en su doble parada en España.

Los 'swifties' afortunados son quienes se registraron en la primera preventa, el pasado mes de julio. Ya entonces conseguir entradas se convirtió en un drama “rompeamistades”, ya que lograr entrar en las colas de espera y posteriormente comprar las localidades implicó trazar estrategias “dignas de Risk”. En febrero de este año, con el anuncio de la segunda parada de la cantante en la capital, la historia volvió a repetirse y, apenas días antes de las esperadas citas, se ha vuelto a abrir la oportunidad de ver en directo a la estrella del pop.

Los 'elegidos' habrán recibido un mail que incluye el código necesario para poder acceder a la página web de la venta oficial de Ticketmaster, junto al enlace para poder entrar a la cola virtual. Entre las recomendaciones dadas por el propio portal para que la misión 'conseguir entradas' se cumpla con éxito, están no abrir más de un navegador en el momento de la compra y contar con que los tickets se van a ir “desbloqueando poco a poco”. Además, recuerdan que solo se podrán comprar cuatro entradas por cada código.

Una vez superada la cola virtual, se permite a los usuarios elegir entre el tipo de ticket que desean, incluidos los de se avisa que cuentan con “visión lateral” y “visión limitada parcialmente obstruida”. Los precios oscilan entre los 55 euros en el caso de las últimas y los 226,50 euros que cuestan las correspondientes a los frontales derecho e izquierdo de la pista. El precio de la entrada general de pista es de 170 euros y los asientos reservados varían entre los 85 y los 221 euros.

“Todavía no sé ni cómo lo hemos conseguido”

Una de las 'elegidas' ha sido Carmen Santaliestra, de 23 años, que explica en declaraciones a este periódico que cuando se enteró de que Taylor iba a actuar en Madrid, tanto ella como sus amigas se volvieron “locas”. “Llevamos años esperando a que viniera”, reconoce. “Intentamos conseguirlo de todas las maneras. Al funcionar la venta por código, pedimos a todas nuestras familias y amigos que se registraran. Nos tocaron un par y conseguimos entradas para el día 30”, comenta.

El impulso de esta joven por ver a la cantante no acabó ahí. Tras el anuncio de la segunda fecha, trataron de repetir la gesta, aunque esta vez sin suerte. Fue una de sus amigas quien le avisó el miércoles de que se habían liberado nuevas entradas. “Me dijo que mirara el correo y me metí a la venta pero sin tener muchas expectativas. Pensaba que iba a estar todo agotado y había unas 8.000 personas en la cola”, recuerda. Aun así, lo consiguieron, en grada. “Todavía no sé ni como”, confiesa, feliz por poder asistir junto a su colega –y una tercera el segundo día– a las actuaciones de la intérprete de hits como Love Story y Blank Space. “Estamos súper nerviosas por verla por primera vez, en nuestra ciudad, y los dos días”, celebra.

Más allá de Ticketmaster, los 'swifties' siguen buscando otras alternativas como la web Tickeswap, en la que los anuncios de quienes quieren vender sus localidades apenas duran unos minutos disponibles. Swift aprovechará sus conciertos, a los que se espera que asistan más de 50.000 personas, para presentar su último disco, The tortured poets department, que publicó a finales de abril.