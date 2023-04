Hay otro Madrid ahí fuera: descubre una joya escondida por cada lugar emblemático de la ciudad

Madrid es una ciudad con más de 600 kilómetros cuadrados que a veces parece reducida a su centro, sobre todo para quienes la visitan desde otros puntos de España y del mundo. Es lógico: la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, Gran Vía, Chueca o el Parque del Retiro son iconos con tantos atractivos que en un viaje de pocos días no parece necesario ir más allá.

Diez planes imprescindibles para disfrutar si es tu primera vez en Madrid

Más

Ahora bien, las personas que se atrevan a adentrarse en enclaves menos obvios de la capital descubrirán curiosidades y sorpresas desde todos los puntos de vista: cultura, gastronomía, zonas verdes... y hasta reino animal. Como guía inicial para dar el paso, en Hoy Se Sale hemos recopilado siete lugares por conocer, relacionando cada uno con otro mucho más familiar.

Al Oso y el Madroño le acompaña el Panda de Usera

Usera es con diferencia el distrito que cuenta con la mayor concentración de la comunidad china de España. Aunque las fechas de mayor ebullición cultural coinciden con las celebraciones del Año Nuevo del país asiático en enero o febrero, este sentir particular se hace notar el resto del año en sus comercios y sus restaurantes. Incluso en el espacio público. Porque Madrid tiene el Oso y el Madroño de la Puerta del Sol, pero desde noviembre de 2022 también cuenta con el Oso Panda de Usera.

Esta escultura representa una figura considerada tesoro nacional de China. Donada por la amplia comunidad del país asiático en el distrito, ha recorrido decenas de miles de kilómetros para convertirse en un testimonio de la amistad y armonía entre ambos pueblos. La obra está tallada en mármol y se asienta sobre una base de granito, tiene un metro de alto y pesa nada menos que 500 kilos. Puede visitarse en la confluencia de las calles de la Pilarica y Julio Merin. Pero ojo: Madrid tiene esculturas todavía más desconocidas y más... extrañas.

Cómo llegar: líneas 6, 47 y 247 de autobús. Metro: Usera (línea 6) / Almedrales (línea 3)

La Almudena no es solo catedral: donde descansan arte e historia

La catedral de La Almudena es uno de los monumentos más característicos en el Madrid de los Austrias, en pleno centro de la ciudad. Pero la patrona de la capital da nombre también a su cementerio. Y aunque a priori no parece uno de los lugares más estimulantes para visitar, en la que es una de las mayores necrópolis de Europa Occidental descansan importantes referentes de la historia, la cultura, la política o la vida pública. A lo largo de sus 120 hectáreas se reparten numerosos panteones, capillas y monumentos de interés artístico, datando los más antiguos de finales del siglo XIX. Entre ellos hay muestras escultóricas y arquitectónicas de estilos diversos (neogótico, neorrománico, modernista, neoclásico o ecléctico).

En este camposanto del distrito Ciudad Lineal están los restos de destacados personajes: los escritores Vicente Aleixandre (Premio Nobel de Literatura), Dámaso Alonso, Pío Baroja o Benito Pérez Galdós; políticos como Enrique Tierno Galván (alcalde de Madrid) o Jesús Gil (exalcalde de Marbella) y artistas de la talla de Estrellita Castro, Olga Ramos, Fernando Rey, Lina Morgan o varios miembros de la familia Flores (con un espectacular mausoleo).

En Somos Madrid elaboramos un mapa que sirve de guía para una ruta por las tumbas de los personajes más ilustres. Incluye el espacio anexo donde se instala el cementerio civil. En él descansan líderes de la Segunda República como Niceto Alcalá-Zamora o Jose María Gil-Robles, la histórica dirigente comunista Dolores Ibárruri “La Pasionaria” y el líder socialista Pablo Iglesias Posse o la tercera gran Almudena de Madrid, la escritora Almudena Grandes.

Cómo llegar: líneas 15, 28, 106, 109, 110, 113, 210 y N76 de autobús. Metro La Almudena / La Elipa (línea 2)

El encanto de Malasaña también está en Carabanchel

El céntrico barrio de Malasaña es uno de los más característicos de Madrid. Además de su cultura musical tan ligada a la Movida, la zona destaca por múltiples negocios de ambiente acogedor, con una mezcla perfecta entre tradición y moderneo. Locales como el Lolina Vintage o el Café Manuela dan cuenta de ello. Pero hay establecimientos igual de reivindicables (y no tan masivamente turistificados) en otras zonas de la ciudad. Carabanchel, distrito con solera al sur de la capital (ese en el que Manolito Gafotas hacía de las suyas), da cuenta de ello.

Cervezas Patanel (junto al Metro Oporto), por ejemplo, traslada la artesanía de las bebidas que oferta a la decoración del local. En solo dos años, el gastrobar Come Bebe Ama (Metro Urgel) se ha convertido por su parte en referencia culinaria no solo de Carabanchel, sino de todo Madrid, haciendo honor a su nombre con una carta completísima. Y para quienes buscan un buen desayuno o un brunch para abrir el día por todo lo alto, la mejor opción es Merinas Bar y Ultramarinos (Metro Laguna). Aunque para comer o cenar ofrece tapas y bocadillos que no se quedan atrás

Del Retiro a Quinta de los Molinos, un paraíso al lado de Ifema

El Parque del Retiro es uno de los grandes pulmones de Madrid, pero a pesar del asfalto por fortuna la ciudad tiene muchos otros: Casa de Campo, la Dehesa de la Villa, Parque del Oeste, El Capricho... Las opciones son variadas, pero nos quedamos con la Quinta de los Molinos, corazón verde del distrito San Blas-Canillejas. Entre otras cosas por lo curioso de poder respirar así de bien tan cerca de dos emblemas muy urbanos: el Estadio Metropolitano e Ifema, la feria de congresos de la ciudad.

Se trata de un parque de uso público cuyo origen es una finca de recreo rústico urbana con zonas de explotación agrícola y un marcado carácter mediterráneo, que dispone de edificios y arquitecturas declaradas de alto interés. El parque cuenta con el Espacio Abierto Quinta de los Molinos​, un recinto cultural pensado expresamente para público infantil y adolescente así como para sus familias con una cuidada programación de eventos culturales y educativos.

La Quinta de los Molinos está dividida en dos zonas claramente diferenciadas: la norte, con estilo romántico paisajista, y la sur, de carácter agrícola y que limita con la calle Alcalá. Cerrado en la totalidad de su perímetro con cinco puertas de acceso, se compone de grandes extensiones de arbolado, en la que es posible encontrar una gran cantidad de especies (olivos, pinos, eucaliptos), aunque la estrella del parque son los almendros. Florecen alrededor de febrero o marzo y con ello llega un fantástico espectáculo primaveral. Los almendros se encuentran por toda la finca, pero los más populares son los situados junto a la entrada secundaria de la calle Alcalá y los de la calle Miami.

Cómo llegar: líneas 77, 104, 105, 114, 146, N4 y N5 de autobús. Metro: Suanzes (línea 5)

Una gran vista de la ciudad más periférica que la del Palacio de Cibeles

El centro de Madrid ofrece espectaculares vistas de la ciudad en la terraza del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, o la del Círculo de Bellas Artes, situada a pocos metros. Ahora bien, hay otros muchos lugares desde los que otear la ciudad. Uno de ellos, muy explotado en películas o videoclips, es el Parque Cerro del Tío Pico en el distrito de Puente de Vallecas. Un horizonte que engloba desde edificios modestos de barrio a las Cuatro Torres de la Castellana o la torre de comunicaciones Torrespaña, conocida también como El Pirulí.

Con diferentes alturas y pendientes, sus extensas superficies de praderas y largas alineaciones de arbolado en los paseos lo convierten en uno de los espacios verdes más populares del sur de la ciudad, dotado de equipamientos deportivos, carril bici, quioscos con terraza y un mirador en la zona alta.

Se trata además de un espacio subido de tono, al menos según el nombre por el que popularmente se le conoce: Parque de las Siete Tetas. No se debe a otra cosa que la forma que adquieren sus colinas, esas que son clave para disfrutar del gran paisaje urbano que despliega la capital.

Cómo llegar: líneas 54, 141, 143 y N10 de autobús. Metro: Buenos Aires / Portazgo (línea 1)

Más allá del Prado: Museo Zapadores y la cultura extramuros

Hay vida más allá del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen. Ubicado en el antiguo cuartel del ejército de Fuencarral, al norte de Madrid, se encuentra el Museo Zapadores - Ciudad del Arte. Da cabida a toda clase de artistas, galeristas, asociaciones, curadores y museos. Su objetivo es servir como espacio de reflexión y de apuesta por las nuevas voces del arte. No en vano, la palabra “zapador” designa a un soldado que en tiempos de guerra construye puentes, túneles y estructuras para que avance la vanguardia.

El centro cuenta con la colección permanente del Museo C.A.V. La Neomudéjar (referente cultural en su antigua sede de Atocha), en una gran sala de 4000 metros cuadrados situada en la segunda planta del edificio. Asimismo, incluye un amplio recinto donde se muestran los estudios de artistas autogestionados, un Laboratorio de asociaciones que cuenta con sus propios espacios de trabajo y una nave específica donde desarrollar actividades (conferencias, exposiciones, talleres o debates). Por último, dispone de espacios independientes para galerías que quieran desarrollar sus propias exposiciones y actividades.

La colección se compone de obras de artistas como Rafael Peñalver, Paz Muro, Antonio Alvarado, Mahé Boissel, Jacqueline Bonacic-Doric, Orest Antoshkiv, Ana Dévora, Ze Carrión, Marc Janus, Jimena Aragonés, Johana Kirby, Fardou Keuning o Guy Deuning, entre muchos otros creadores emergentes y ya asentados. Acoge asimismo el Archivo Transfeminista Kuir, que recoge no solo materiales de colectivos LGTBIQ+, sino también testimonios de quienes participaron en la historia de los movimientos. Su cafetería y su librería completan un lugar donde se respiran por igual arte y valentía.

Dónde: Calle Antonio de Cabezón, 70. Líneas 66, 137, SE704, T61 y N24 de autobús. Metro: Fuencarral (línea 10)

Calle Antonio de Cabezón, 70. Líneas 66, 137, SE704, T61 y N24 de autobús. Metro: Fuencarral (línea 10) Cuándo: Miércoles a domingos de 12.00 a 18.00

Miércoles a domingos de 12.00 a 18.00 Cuánto: 6€ entrada normal y 5€ reducida. Entrada libre a galería, talleres, cafetería y librería

6€ entrada normal y 5€ reducida. Entrada libre a galería, talleres, cafetería y librería Más información en su página web

Parque Europa: la Puerta de Alcalá como entrada al mundo

Toda Europa cabe ya no en Madrid, sino en Torrejón de Ardoz. Este centro de ocio es uno de los lugares más pintorescos de la Comunidad desde su inauguración en 2010: sus 233.000 metros cuadrados incluyen, además de las zonas de recreo o atracciones habituales en cualquier parque similar, 17 reproducciones a escala real de otros tantos monumentos emblemáticos de Europa.

La Torre Eiffel de París, la berlinesa Puerta de Brandeburgo, la Acrópolis de Atenas o la Fontana de Trevi en Roma son algunos de los iconos que se pueden visitar entre merenderos, camas elásticas, pistas de patinaje y hasta una tirolina. No todo es falseado: una de las reliquias es una parte del antiguo Muro de Berlín cedida por el ayuntamiento de la capital alemana.

Las 17 réplicas también reservan un hueco para la propia Madrid, aunque no así para ninguna otra ciudad española. En concreto, se pueden ver versiones alternativas de la Puerta de Alcalá (que sirve de entrada al recinto) y la Plaza Mayor - Puerta del Sol, que se presentan unidas.