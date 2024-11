Una obra de teatro de 24 horas, 15 estrenos y la mejor danza se dan cita en el Festival de Otoño de Madrid

Como cada otoño, la gran cita escénica de la Comunidad de Madrid regresa a los teatros de la región cargada de potentes propuestas. La nueva edición, que dio comienzo este miércoles 6 de noviembre, propone 25 espectáculos de danza, teatro, música y performance en siete espacios de la capital y ocho municipios madrileños hasta el 30 de noviembre.

La que fuera primera directora del Festival de Otoño en 1984, la productora y distribuidora artística Pilar de Yzaguirre, vuelve a imprimir su sello en la 42ª edición de esta gran cita escénica de la Comunidad de Madrid que dirige de nuevo 36 años después. Será por lo tanto una edición única, dedicada a su figura y a la herencia y la historia de sus más de cuatro décadas de vida con el propósito de “mantener la identidad del Festival de Otoño como una referencia cultural de nuevas tendencias y con influencia en todos los continentes”, significa Pilar de Yzaguirre, quien ha presentado esta mañana la programación junto al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.

Este 42º Festival de Otoño se celebrará durante cuatro semanas que dibujarán en 25 espectáculos un mapamundi heterogéneo de la escena más internacional, desde Canadá a Japón, desde Noruega a Colombia o desde Australia a Portugal, invitando al público a experimentar un viaje sin parangón por la creación artística de la más alta calidad y a vivir un encuentro entre las culturas escénicas de Oriente y Occidente, “cuyo ensamblaje está dando resultados sorprendentes”, en palabras de la directora del festival.

La programación de esta edición viene así marcada, además de por su internacionalidad, por su carácter multidisciplinar. Teatro, danza, música y performance conviven en las 25 propuestas que albergarán siete espacios de Madrid capital y ocho municipios de la región: Alcorcón, Hoyo de Manzanares, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real y Torrejón de Ardoz. En la capital, Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid volverá a ser el escenario principal en sus tres salas, al que se sumarán como en ediciones anteriores Teatro de La Abadía, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Espacio Abierto Quinta de los Molinos, La Casa Encendida, la Sala Mirador y Teatro Pradillo.

Estrenos, danza y maratones teatrales

Tres estrenos absolutos y doce estrenos en España reflejan la exclusividad de una programación marcada por una fuerte presencia internacional con compañías procedentes de 15 países. Ese acento internacional se concreta en referentes de la escena mundial como Robert Lepage, Wadji Mouawad, Rafael Spregelburd, Tao Ye, Jo Strømgren, Tim Etchells, Sarah Vanhee, Thaddeus Phillips, Mario Banushi, Nat Randall, Anna Breckon o la GöteborgsOperans Danskompani dirigida por Katrín Hall, entre otros.

El Festival abre una Ventana Quebec con un plantel destacado de artistas procedentes de Canadá como el propio Lepage que presentará el espectáculo de siete horas de duración Las siete corrientes del río Ota en Teatros del Canal, o Mouawad con la tragicomedia Noche de bodas en casa de los Cromagnon, y también Émilie Monnet y Waira Nina con su encendida defensa de las voces olvidadas de La Amazonia y L'Orchestre d'Hommes-Orchestres.

El producto nacional no se queda atrás. La actriz María Hervás se enfrentará a 24 horas de interpretación continuada en la versión española de The Second Woman (La segunda mujer), un exitoso espectáculo de la australiana Nat Randall y la neozelandesa Anna Breckon en el que actores espontáneos saltan al escenario para interpretar el papel masculino de la obra sin un guion establecido. Es una de las protagonistas de la programación y podrá disfrutarse este sábado 9 de noviembre en Teatros del Canal.

Destaca también la amplia representación de las artes del movimiento con la presencia de nombres propios de la coreografía internacional, como Jo Strømgren Kompani, TAO Dance Theater o la GöteborgsOperans Danskompani, y el estreno absoluto de Cuando quieras de Carmen Werner. El artista inclasificable Juan Domínguez abrirá al público el proceso de creación de su nueva pieza en La Casa Encendida y la colaboración con el Festival Surge Madrid auspicia los estrenos de dos creadoras emergentes: La Tercera de Teresa Garzón Barla y DOMA de Andrea El Ameri.

Por su parte, el público familiar podrá disfrutar de dos espectáculos que tienen en la música como su principal ingrediente: el duelo humorístico y musical Duel opus mômes entre la pianista Nathalie Miravette y el violonchelista Laurent Cirade, que podrá verse en el Espacio Abierto Quinta de Los Molinos, y la alocada Performs Tom Waits de los canadienses L’Orchestre d’Hommes-Orchestres, que acogerá el Teatro de La Abadía.

Puedes consultar el programa completo y la información sobre espacios, fechas, horarios y venta de entradas pinchando en este enlace.