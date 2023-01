¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No, es CutreCon!: vuelve a Madrid el festival del mejor mal cine

“Superdivertida, superemocionante, superespectacular”. Con esas tres características tan propias del cine de culto se presentaba en su cartel Supersonic Man (Juan Piquer, 1979), la película que tienen el dudoso horror honor de inaugurar oficialmente la 12ª edición de CutreCon este miércoles 25 de enero. Un pistoletazo de salida para empezar por todo lo alto el gran festival de las películas más bajas, que se alargará hasta el domingo 29 en diversas sedes de Madrid.

En Hoy Se Sale hemos querido destacar los greatest hits que se vienen estos días en esta importante cita para las obras más rocambolescas de la serie B, un certamen organizado por los responsables de la web de humor Cinecutre.com. Atención al programa que recopilamos, porque se vienen cloaquitas (¡algunas de ellas gratuitas!).

MIÉRCOLES 25: SUPERHÉROES “A LA ESPAÑOLA”

Capitán Trueno y el Santo Grial

Traslación a la gran pantalla del mítico personaje de cómic creado por Víctor Mora, en esta obra maestra de la cutrez nacional el Capitán Trueno, sus inseparables amigos Crispín y Goliat y una princesa vikinga llamada Sigrid de Thule tendrán que hacer frente a un malvado señor feudal y a sus “diablos” negros, que tienen atemorizada a la población del bajo Aragón durante la II Cruzada. La sesión contará con la presencia del director Antonio Hernández y del compositor Luis Ivars, unos auténticos valientes que estrenaron esta joyita en 2011 con catastróficos resultados.

A qué hora: 17.00

17.00 Dónde: Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (Avenida Complutense, 3). Metro: Ciudad Universitaria

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (Avenida Complutense, 3). Metro: Ciudad Universitaria Por cuánto: Gratis

Supersonic Man

Un superhéroe con poderes similares a Superman pero un traje algo más modesto llega a la Tierra para combatir el mal. Solo sus superpoderes, que incluyen volar, piel a prueba de balas y la capacidad de convertir las pistolas en plátanos, pueden salvar a la humanidad. Dirigida por el artesano fan del género Juan Piquer (J.P. Simon para los amigos cuando quería ocultar su origen ibérico), sus imaginativos y artesanales efectos, amén de la pegadiza música hortera y las interpretaciones exageradas (con Cameron Mitchell, un habitual en la CutreCon) han convertido Supersonic Man en un referente del buen mal cine. La película se proyectará por primera vez en cine en su versión remasterizada en alta definición.

A qué hora: 21.30

21.30 Dónde: mk2 Cines Paz (Calle de Fuencarral, 125). Metro: Quevedo / Canal

mk2 Cines Paz (Calle de Fuencarral, 125). Metro: Quevedo / Canal Por cuánto: 6,90€ (entradas)

JUEVES 26: LA TUNA Y LA TROMA ATACAN DE NUEVO

Tuno negro

Maribel Verdú, Jorge Sanz, Silke, Eusebio Poncela, Fele Martínez... Grandes intérpretes del cine español tenían ganas de marcha con la llegada del nuevo siglo, y lo demostraron con esta inclasificable obra estrenada en 2001. Un psicópata asesino se infiltra en la tuna universitaria de Salamanca y elige sus víctimas a través de internet. Con la noche y la juerga desmadrada como cómplice, el Tuno Negro comete sus crímenes con una pauta simple: morirán aquellos que sean los peores estudiantes de cada clase. El último no pasará de curso, ni tendrá la opción de repetir… La sesión contará con la presencia del codirector Pedro Barbero, que firmó el filme junto a Vicente J. Martín.

A qué hora: 17.00

17.00 Dónde: Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (Avenida Complutense, 3). Metro: Ciudad Universitaria

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (Avenida Complutense, 3). Metro: Ciudad Universitaria Por cuánto: Gratis

Toma que Troma: El vengador tóxico + Tromeo y Julieta

La productora y distribuidora estadounidense Troma Entertainment, baluarte del cine de bajo presupuesto más descarado y grotesco, protagoniza esta sesión doble donde se proyectarán dos de sus películas insignia. El vengador tóxico (1984), uno de los grandes hitos del cine underground, que puso en el mapa a Lloyd Kaufman y Michael Hertz y se convirtió en el icono de la compañía. El segundo título es Tromeo y Julieta (1996), donde Troma fue un paso más allá en su irreverencia, atreviéndose a versionar a Shakespeare con su particular estilo.

A qué hora: 21.00

21.00 Dónde: mk2 Cines Paz (Calle de Fuencarral, 125). Metro: Quevedo / Canal

mk2 Cines Paz (Calle de Fuencarral, 125). Metro: Quevedo / Canal Por cuánto: 10,95€ (entradas)

VIERNES 27: EL BATMAN BASTARDO

Sesión de cortos en Bastardo Hotel

La CutreCon no podría casar mejor con un lugar tan fascinantemente inhóspito como el Bastardo Hotel. Una sesión de cortometrajes con la proyección de Chicas Zombis, del cineasta Juan Carlos Gallardo, que triunfó en la pasada edición con su inclasificable Maldición He Vuelto A Cambiar, junto a un corto sorpresa. Entrada libre hasta completar aforo, aunque quizá atreverse con este impredecible pase quizá no salga gratis...

A qué hora: 18.00

18.00 Dónde: Bastardo Hotel (Calle de San Mateo, 3). Metro: Tribunal

Bastardo Hotel (Calle de San Mateo, 3). Metro: Tribunal Por cuánto: Gratis

Batman. La película

Después del resonante éxito de la primera temporada de la serie que adaptaba a televisión el mítico personaje de DC Comics, se decidió realizar esta película a toda prisa y estrenarla antes de la segunda tanda de episodios. La trama es lo de menos: lo importante es mantener el tono casi paródico y convertirla en una comedia con frases imposibles de Robin, acertijos hilarantes y gadgets absurdos de Batman como, por supuesto, el célebre repelente de tiburones, de una escena que ya es historia del cine más desvergonzado. Puro goce inocente, con un Adam West que consiguió dar el equilibrio perfecto entre figura mítica y actor camp.

A qué hora: 21.30

21.30 Dónde: mk2 Cines Paz (Calle de Fuencarral, 125). Metro: Quevedo / Canal

mk2 Cines Paz (Calle de Fuencarral, 125). Metro: Quevedo / Canal Por cuánto: 6,90€ (entradas)

SÁBADO 28: NIÑOS, LEONES, TODOS QUIEREN SER LOS CAMPEONES

Matinal infantil

Vuelve a CutreCon la sesión matinal infantil avalada por Cacaman (animador oficial del festival), con dos películas que extasiarán a grandes y pequeños: La Leyenda De Hércules (1997), un auténtico hito de la animación alemana, ya que es imposible dibujarla peor. Le seguirá Mágico: El Enviado De Los Dioses (1990), donde un superhéroe llegado del espacio resolverá toda clase de entuertos acudiendo raudamente en coche (o volando, cuando le apetece) y apalizando villanos. Todo ello salpicado de moralina barata y música de verbena. Ambas películas se proyectarán en castellano.

A qué hora: 11.00

11.00 Dónde: mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, calle de Silvano, 77). Metro: Canillas.

mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, calle de Silvano, 77). Metro: Canillas. Por cuánto: 6,95€ (entradas)

Sesión Felina

Prepárate para vomitar bolas de pelo y maullar salvajemente con dos de los superhéroes felinos más ridículos y cutres de todos los tiempos. Lion Man (1975), el hombre criado por leones y de pelazo imposible, que con sus garras mortales dejará muchas marcas de pintura en los rostros de sus enemigos. Y Puma Man (1980), el superhéroe con los poderes de un puma, como volar, ver a través de las paredes o volverse incorpóreo. Dos alucinantes películas que trascienden su ineptitud técnica y se convierten en pura diversión. Lion Man se proyectará además en versión remasterizada en 4K Ultra-HD.

A qué hora: 16.30

16.30 Dónde: mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, calle de Silvano, 77). Metro: Canillas.

mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, calle de Silvano, 77). Metro: Canillas. Por cuánto: 10,95€ (entradas)

DOMINGO 29: FIN DE FIESTA MARATONIANO

El encanto del Kajiutón

Después del arrollador éxito de 2022, vuelve al festival CutreCon el formato Kaijutón, con una nueva entrega centrada en los superhéroes tokusatsu, estilo Ultraman (el mítico ídolo de Shin-chan). Kaijutón Ni: Tokutón es una desternillante compilación de extrañeza audiovisual japonés. Incluye cortometrajes de serie Z como Maboroshi Panty V de la productora Giga, así como capítulos de series de televisión ignotas, tráilers, spots, videoclips y varias sorpresas. Tres horas de diversión superheroica con disfraces horteras, maquetas pisoteadas y monstruos absurdos que sólo podían ser concebidos en el país del sol naciente.

A qué hora: 12.00

12.00 Dónde: mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, calle de Silvano, 77). Metro: Canillas.

mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, calle de Silvano, 77). Metro: Canillas. Por cuánto: 8,95€ (entradas)

Maratón Final

CutreCon 12 se despedirá con la maratón más empoderada, la “Superwomatón”. Una intensa sesión de cuatro piezas con lo más particular del peor mejor cine de superheroínas. Las películas que forman conforman el programa son: Kekko Kamen (“Máscara desnuda”, 1991), Lady Street Fighter (1980), They Call Me Macho Woman (1989) y Lady Avengers (2022).

A qué hora: 16.30

16.30 Dónde: mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, calle de Silvano, 77). Metro: Canillas.

mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, calle de Silvano, 77). Metro: Canillas. Por cuánto: 15,95€ (entradas)

Puedes consultar el programa completo de CutreCon 2022 aquí.