El teatro florece en otoño con la programación del certamen que trae a Madrid las obras más diversas

Regresa a Madrid uno de los certámenes teatrales más importantes y completos de toda España: el Festival de Otoño. Su 40ª edición arranca el jueves 10 de noviembre y se extiende hasta el 27 del mismo mes. Durante más de dos semanas, propuestas de todo tipo tomarán 15 espacios de toda la Comunidad. En total, se darán cita 40 espectáculos (uno por cada edición que ha llevado a este aniversario), con hasta 30 estrenos.

Las posibilidades, recogidas en el programa del festival, son casi infinitas. Entre las opciones con las que adentrarse en este vasto universo teatral y creativo concentrado en el Madrid otoñal destaca, por ejemplo, lo nuevo (o no tanto) del reconocido autor Pablo Remón. La comedia dramática Barbados en 2022 Remón es la nueva versión de una obra que Remón decidió reescribir cada cinco años. Tiene el mismo punto de partida y la ejecutan los mismos actores, pero lo que se estrenó en el Pavón Teatro Kamikaze en 2017 (con el título Barbados, etcétera) no es lo mismo que puede verse ahora. La pieza se representa en Conde Duque del 23 al 27 de noviembre.

Otro nombre propio es Marina Otero, que presentará Fuck Me y Love Me (esta última en colaboración con Martín Flores Cárdenas). La bailarina, directora y dramaturga argentina reflexiona en este díptico sobre su propia obra y su personal proceso creativo, sobre cómo la vida se entrecruza con él. Todo ello sin renunciar a la imaginación, la abstracción y una reflexión que va mucho más allá de su experiencia personal. Fuck Me puede verse en la Sala Verde de los Teatros del Canal el martes 15 y el miércoles 16 de noviembre. Love Me se pasa 25 y 26 de noviembre en Réplika Teatro, entre las estaciones de Cuatro Caminos y Guzmán el Bueno.

Y también desde argentina llega lo nuevo de la compañía Piel de Lava. Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes (conocidas también por protagonizar La Flor, laureada y mastodóntica película de 14 horas) componen el elenco de sus obras y escriben junto a su quinta beattle: Laura Fernández. En Madrid presentarán Petróleo, una comedia llena de ingenio que ya ha pasado y pasará por otras ciudades españolas como Cádiz, Sevilla o Girona.

La obra pone en escena el día a día de un grupo de hombres que trabajan aislados en un yacimiento petrolero de la Patagonia argentina. Ahí abajo se sigue penetrando violentamente la tierra para sacarle hasta la última gota de oro negro. Arriba, el tiempo libre se cubre de polvo. Pases los días 11 y 12 de noviembre en la Sala Mirador, situada a escasos metros del Museo Reina Sofía.