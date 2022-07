Un toque de humor de la mano de Lorena Iglesias: vuelve el Necroshow

Ayuso comentaba en su día: “Al necroshow al que vamos a estar sometidos no le voy a dar ni un solo titular”. Y ya se encarga la humorista Lorena Iglesias de darle el titular con su espectáculo en el Estupenda Café Bar, este sábado 30 de julio a las 21.30.

Este show de humor cuenta con una hora de duración y se desarrolla por medio de vídeos, música urbana en vivo, ASMR y stand- up. A poco tiempo del evento, aún quedan entradas y se pueden reservar escribiendo a la misma cómica.

EN UNA SEMANA NECROSHOW ESPECIAL NIÑOS

(👁️no para niños) en @EstupendaB

He cambiado el tema, ¿por qué? Porque eres mi bebe, mi bebito fiu fiu.

SÁBADO 30 DE JULIO 21:30

El nombre del espectáculo, Necroshow, está sacado de la frase de Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien dispuso la combinación de “necrofilia” y “show” para definir la exhumación de Franco. ¿El resultado? Se puede comprobar por cuenta propia en sus anteriores ediciones.

Lorena Iglesias Lista es cómica, actriz, guionista y youtuber marginal. Actualmente desarrolla en la Academia de Cine la serie Millennials mal, sobre una “millennial vieja”, hipocondríaca y neófila. Desde 2019 hace un show semanal, siempre de temática diferente (Necroshow), participa en programas de radio y colabora en eventos feministas como Princesas y Darthvaders o Riot Comedy. Su estilo cómico lo ha descrito como “comedia alucinada o thinking out of the box”.