Amics de la Terra presenta una queixa davant la Comissió Europea pels “incompliments” del Govern

L'associació Amics de la Terra ha presentat una queixa davant de la Comissió Europea per l'incompliment del Govern de diverses directives en matèria mediambiental.

En un comunicat, des de l'entitat han expressat “un sentiment de gran indignació i decepció amb l'actitud de les administracions locals en relació amb la conservació dels espais protegits”, i han presentat una queixa oficial davant la Comissió Europea sobre l'incompliment del Govern de les directives Hàbitats i Aus.

A més, han alertat de la vulneració d'un dels drets de la UE com és la protecció del medi ambient i la millora de la qualitat.

Des de l'aprovació del Pla de Gestió de les Zones Especial Conservació de la Xarxa Natura 2000 Costa Oest d'Eivissa el desembre de 2022, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha ignorat els impactes que pateix la franja de la costa entre la Torre de Savinar i s'Era des Mataret fins a la zona de sa Pedrera, on diàriament acudeixen centenars de visitants amb comportaments “incompatibles” amb la conservació dels valors ambientals i patrimonials, ha explicat Amics de la Terra.

Segons han detallat, a la denúncia es repassen els valors de l'espai i els impactes que pateix aquest lloc, com una trepitjada constant de la vegetació posant en perill la flora protegida; l'ús de drones, la música a alt volum que podria afectar l'avifauna en època de nidificació o el risc d'incendis forestals provocat per les burilles, entre altres problemes.

Amics de la Terra ha recordat que aquest espai compta amb hàbitats d'interès comunitari, constituint un refugi per a un nodrit grup d'espècies de fauna i flora d'interès comunitari, rares i amenaçades, algunes d'elles endèmiques.

L'entitat ha assenyalat que, després de l'aprovació del Pla de Gestió, esperaven que s'apliqués aquest instrument legal i les administracions actuessin, informant els visitants del valor d'aquest espai i limitant-ne els impactes.

Tot i això, el cartell informatiu de la Xarxa Natura, instal·lat en un dels camins d'accés, és il·legible i està deteriorat, sense que el Govern n'hagi instal·lat un de nou. Actualment, l'afluència i la pressió humana segueix en augment amb la celebració de casaments i festes multitudinàries.

“En aquest període no hem vist cap acció ni interès per part del Govern en el compliment d'aquest compromís per garantir la conservació d'aquest espai de gran importància comunitària”, ha conclòs.