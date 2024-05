El bisbe de Mallorca mostra la seva “preocupació” per la saturació a les carreteres a la Serra de Tramuntana

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha mostrat la seva “preocupació” per la saturació a les carreteres de la Serra de Tramuntana, especialment cap a Lluc, i ha demanat que “es reguli bé”.

Així s'ha expressat el bisbe aquest dijous en un esmorzar informatiu amb motiu de la celebració de la 58a jornada mundial de les Comunicacions Socials, en què ha assenyalat que hi ha saturació de bicicletes a les carreteres de Mallorca.

En concret, ha explicat que la setmana passada hi havia una trobada a Lluc en què participen persones de tota l'Illa i que van tenir “moltes dificultats” per arribar a causa de la quantitat de ciclistes que hi havia a les carreteres. A més, aquesta setmana s'ha suprimit tota l'activitat perquè s'ha tancat la carretera.

Es tracta d'una situació que el bisbe de Mallorca ha considerat “molt difícil de solucionar” i que no només satura Lluc, sinó també altres pobles. Igualment, ha indicat que aquest dissabte quedarà tancat i la gent no hi podrà pujar. “Estem una mica preocupats en aquest aspecte”, ha continuat Taltavull, reclamant “que es normalitzi i que hi hagi facilitat de transport”.

En relació amb la manifestació a les Canàries contra el turisme massiu, el bisbe de Mallorca ha dit que “no hauria de fer falta una mobilització”. “Si ho eviten i se soluciona abans, millor”, ha subratllat.