El col·lectiu 'Estimada Aurora' presenta una querella contra l'ultra Le Senne per delicte d'odi

El col·lectiu 'Estimada Aurora', promogut per l'advocat i escriptor Sebastià Frau, presentarà aquest divendres una querella contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), per un delicte d'odi. El grup està format per més de 50 persones, entre les quals hi ha Sebastià Alzamora, Joan Manel López Nadal, Antònia Font, Nicolau Dols, Maria de Lluc Fluxà i Gina Garcias.

La querella contra l'ultra Le Senne ve motivada pels fets succeïts en seu parlamentària el 18 de juny passat, quan es debatia la presa en consideració de la derogació de la Llei de memòria Democràtica balear. En senyal de protesta, les diputades socialistes que componen la Mesa, Mercedes Garrido i Pilar Costa, van exhibir als seus escons els retrats de les 'Roges del Molinar', activistes republicanes afusellades pel franquisme el 1937.

El president del Parlament els va ordenar retirar les fotografies i davant la negativa de Garrido, va arrencar i va trencar la fotografia d'una de les dones, Aurora Picornell, col·locada sobre el portàtil de la diputada, i després la va expulsar al costat de Pilar Costa.

Fins ara, Le Senne ha estat al seu lloc amb el suport del PP. Aquest dimecres va iniciar el compte regressiu per a la seva destitució en convocar la Cambra autonòmica el pròxim 7 d'agost. Aquest òrgan haurà de decidir si es programa un dia per a un ple extraordinari on es debatrà la moció de remoció presentada conjuntament pels grups parlamentaris de l'oposició (PSIB-PSOE, Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca).