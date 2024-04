Detingut un propietari per quedar-se amb quatre anys de lloguer per avançat d'una parella a Mallorca

La Policia Nacional ha arrestat a Manacor un home que, suposadament, es va quedar amb 14.000 euros d'una parella que intentava llogar un habitatge a s'Illot.

Els fets van tenir lloc l'octubre de l'any passat, quan els pretesos inquilins van acordar llogar per 275 euros mensuals un habitatge propietat de la mare del presumpte autor i van avançar el pagament corresponent a quatre anys de lloguer.

En un comunicat, el cos policial ha indicat que, un cop efectuat el pagament, el detingut va començar a donar-los llargues amb excuses i van acordar que el lloguer s'endarreriria fins al febrer, si bé l'habitatge mai va quedar a la seva disposició, ni es els va tornar els diners.

Per la seva banda, la parella que havia efectuat els pagaments va poder comprovar que a l'habitatge hi residia una altra família que tenia contracte fins al setembre del 2024 i pagava 300 euros mensuals.

Aquest individu ja havia estat denunciat en dues ocasions més per apropiar-se de fiances de lloguer d'immobles que després no llogava. En concret, el juny del 2020 es va quedar amb 700 euros per un habitatge a Palma i el març del 2023 1.400 euros més per un altre habitatge a Manacor, motiu pel qual ja va resultar detingut com a presumpte autor dels fets.

D'aquesta manera, divendres passat va tornar a ser arrestat per la Policia Nacional per un possible delicte d'estafa.