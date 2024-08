La Federació Balear de Balconing encén la polèmica al Regne Unit per satiritzar sobre la caiguda mortal d'una turista a Eivissa

La Federació Balear de Balconing, coneguda pel seu controvertit enfocament sobre els casos de 'balconing' -les caigudes de turistes des dels balcons- a Balears, ha provocat una intensa polèmica després de satiritzar sobre la mort d'Emma Ramsey, una jove turista escocesa de 19 anys. Ramsey, oriünda de Hamilton, South Lanarkshire, va morir el 20 d'agost passat després de precipitar-se des del sisè pis d'un hotel a Sant Antoni, Eivissa.

Després de l'incident, la Federació va publicar a la xarxa social X un tuit que ha generat crítiques al Regne Unit. Al missatge, l'organització celebrava la “remuntada” del Regne Unit en la classificació de caigudes, on destaquen com a “reis d'aquest esport”. La publicació, acompanyada de banderes britàniques, afirmava: “Remuntada! Els britànics mai defrauden”, mentre suggeria que Alemanya, que ocupa el segon lloc a la llista, podria respondre pròximament.

Resposta des d'Escòcia

El tuit no va passar desapercebut per a les autoritats escoceses. Christina McKelvie, ministra de Polítiques sobre Drogues i Alcohol d'Escòcia, va condemnar la publicació qualificant-la d'“absolutament vil”. A la seva declaració, McKelvie va expressar el seu suport a les famílies afectades i va demanar el tancament de la Federació Balear de Balconing. A més, va instar les plataformes de xarxes socials a eliminar aquest tipus de contingut, al qual va descriure com a “cruel” i “deplorable”.

La controvèrsia no ha passat desapercebuda per als mitjans britànics. El diari The Times ha informat sobre la situació, destacant les crítiques de McKelvie i assenyalant “el creixent moviment anti-turisme a Espanya, del qual la Federació Balear de Balconing n'és un exemple”. Segons el rotatiu, l‟existència d‟aquesta organització reflecteix un rebuig cap al turisme massificat que ha generat reaccions mixtes tant dins com fora del país.

La Federació i el seu propòsit

La Federació Balear de Balconing, que es defineix a si mateixa com a “darwinísticament turismefòbica”, va ser creada el 2022 i ha acumulat més de 55.000 seguidors a X i ha comptabilitzat 386 casos des del 1999. Des de la seva fundació, l'organització ha mantingut un enfocament satíric sobre el turisme massiu i les caigudes des de balcons a Balears, a les quals es refereix com a “Balconing”, amb la finalitat de conscienciar sobre aquests fets. Publica un rànquing anual de caigudes, diferenciant entre morts i ferits, atorgant dos punts per cada mort i un per cada ferit. En cas d'empat, s'utilitzen com a criteri els pisos des dels quals han caigut les persones.