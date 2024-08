El GOB denuncia davant Costes el “col·lapse” per l'aglomeració d'embarcacions fondejades a Es Carbó

El GOB Mallorca ha presentat una denúncia davant la Direcció General de Costes i Litoral pel col·lapse a Es Carbó (Ses Salines) per l'aglomeració d'embarcacions fondejades davant de la platja.

El grup ecologista també ha demanat a l'Ajuntament que, de manera urgent, posi boies a la platja per impedir el fondeig dins la zona de bany, advertint que la presència d'embarcacions fondejades posen en perill els banyistes.

Segons han explicat els activistes, com que es tracta d'una platja natural no abalisada, no queda delimitada la zona de bany, que es considera que correspon als 200 metres d'amplada a la vora. Tot i això, dissabte passat la platja va ser ocupada “pràcticament fins a la línia de costa” per embarcacions recreatives.

Pel GOB, la situació de Es Carbó és un exemple de la “saturació i massificació” dels espais naturals: “Aquest fet és un símptoma que hi ha més embarcacions que espai a les nostres cales”.

L'entitat situa la manca de regulació com l'arrel del problema. Consideren que les facilitats per accedir al mar amb una embarcació a través d'empreses de lloguer, malgrat no comptar amb cap mena de coneixement nàutic o títol habilitant, són excessives.

“Les aigües de les Balears i les de Mallorca requereixen un ordenament del sector nàutic urgent”, han defensat des del GOB, censurant que la Mesa Nàutica hagi deixat fora les entitats conservacionistes.

En aquest context, han assenyalat que “el sentit comú i el respecte haurien de prevaldre”. “Estem en una situació en què hem perdut el sentit comú i tothom vol poder fer el que vulgui”, han lamentat.