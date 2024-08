El GOB presenta al·legacions al projecte de la macrogranja de gallines a Sineu

El grup ecologista GOB Mallorca ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte de macrogranja avícola que es pretén instal·lar a Sineu, a la finca de Son Vanrell.

El projecte d'instal·lació d'aquesta infraestructura està ara en procés d'informació pública a la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat fins al 30 d'agost que ve i contempla la posada en marxa d'una macrogranja per a unes 750.000 gallines ponedores, que produirien uns 156 milions d'ous cada any.

Així, el GOB presentarà al·legacions contra el projecte, que se sumen a les presentades per altres entitats ecologistes i veïnals i persones particulars, sobre la base de cinc arguments principals, segons ha assenyalat l'entitat aquest dimecres en una nota de premsa.

En primer lloc, fan referència a l'elevat consum d'aigua que suposaria la instal·lació, tenint en compte que el Pla de Mallorca “ja pateix una situació greu de manca de disponibilitat i qualitat del recurs”. En aquesta línia, recorden que hi ha hagut talls d'aigua a Petra, restriccions a Ariany, Lloret i Costitx, entre altres municipis, i que la tendència és que disminueixin les pluges.

Davant d'aquesta situació, consideren que només s'haurien d'autoritzar usos justificadament necessaris i que “una macroexplotació com aquesta concentrada en un sol punt, on el benefici és únicament per a una empresa privada, no justifica aquesta extracció”.

Segons el GOB, el projecte assegura que l'aigua necessària provindrà d'un pou ja existent a la finca, sense especificar la legalitat del pou o el cabal anual permès d'extracció. Així, calculen que requeriran unes 61.000 tones a l'any, l'equivalent a un terç del consum del poble, de manera que des de l'entitat pregunten quanta aigua es pot extreure del pou de la finca sense afectar negativament l'aqüífer.

D'altra banda, argumenten que la macrogranja provocarà contaminació per nitrats i altres químics provinents dels excrements. “La quantitat de gallinassa que pot acabar a la terra i infiltrar-se a l'aqüífer és molt elevada”, assenyala el GOB.

Igualment, subratllen que la situació es pot agreujar per la presència de medicaments químics que contindran els excrements i que, segons indiquen, serà elevada.

Des de l'entitat presentaran al·legacions també per les afectacions que pot tenir la instal·lació a la salut pública. “Pot implicar greus afeccions a la salut pública tant en termes d'epidèmies com de contaminació de l'aire, el terra i l'aigua”, lamenten.

En concret, fan referència a la contaminació atmosfèrica que produirà l'olor de la concentració de gallines que podrà arribar als pobles de Sineu, Maria de la Salut, Llubí, Ariany o Costitx. “Es tracta d'un projecte amb un risc molt elevat en aspectes diversos que considerem fonamentals tenir en compte des del punt de vista de potencials afectacions a la salut pública i que, segons la nostra opinió, són motius suficients per valorar negativament la viabilitat del projecte” , insisteixen.

Un altre dels arguments que exposen és que una macrogranja d'aquestes característiques provocarà un alt volum d'emissions causants del canvi climàtic i contaminants. El GOB també insisteix a les emissions del transport associades a l'activitat de producció i a les emissions indirectes derivades de la producció de pinso de fora.

Finalment, els ecologistes expliquen que s'instal·laran naus, camins asfaltats, centenars de classificacions i femer en més de 70.700 metres quadrats de sòl agrari. Així, apunten que la instal·lació de la macrogranja “obriria el camí a consolidar una tendència global de producció intensiva al sector primari que enverina el sòl i l'aigua”.

Amb tot, el GOB reclama que el projecte no tiri endavant i demana a les administracions que “assumeixin els riscos” que implica i apostin per incentivar altres models de producció adaptats al territori i la realitat climàtica.