El Govern balear expedienta l'organització de l'esdeveniment de Miguel Bosé per difondre informació falsa sobre la salut

El Servei d'Inspecció de la Conselleria balear de Salut ha obert un expedient contra els organitzadors de l'esdeveniment pseudocientífic celebrat aquest divendres a Mallorca amb la presència del cantant Miguel Bosé i el remeier Josep Pàmies, en comprovar in situ com els participants van difondre informació falsa sobre la salut, promovent tractaments sense evidència científica que “fins i tot poden produir efectes perjudicials per a la salut”.

Els inspectors es van personar al lloc que va acollir l'acte, el restaurant palmesà Es Molí d'es Compte, on Bosé i Pàmies van donar curs a les seves hipòtesis conspiranoiques davant un públic de més de 800 persones malgrat l'absència de base científica dels seus mètodes. Pàmies, agricultor lleidatà convertit en un dels principals gurus de les pseudoteràpies a Espanya i defensor de l'eficàcia –no demostrada científicament– de diferents plantes, ha estat multat diverses vegades per promoure l'ús del clorit de sodi o diòxid de clor (MMS) per tractar l'autisme i curar malalties com el càncer o l'ELA.

Des de la Conselleria informen que, una vegada aixecada l'acta, els tècnics iniciaran la corresponent instrucció per determinar si finalment s'imposa una sanció administrativa a l'entitat organitzadora, Dulce Revolución. Tot i això, aclareixen que si durant la instrucció es determina que hi ha indicis d'una presumpta comissió d'un delicte contra la salut pública es traslladarà al Ministeri Fiscal. A més, recorden que recentment van enviar un requeriment d'advertiment a les entitats organitzadores de l'esdeveniment en què els avisava de l'obligació de complir la normativa vigent.

La Conselleria ha recordat la ciutadania sobre la perillositat que comporten les cada vegada més habituals pseudoteràpies mèdiques que, la majoria de les vegades, s'aprofiten de la situació d'extrema vulnerabilitat de les persones que pateixen malalties en situació límit. El condicionant a la majoria de les tècniques o teràpies és la inducció al client de la creença que la tècnica o teràpia funciona per si, amb el consegüent risc que la converteixi en la primera o única elecció davant d'un problema de salut.

Així mateix, el Govern torna a recordar que hi ha un Pla de Protecció de la Salut de les Persones davant les Pseudoteràpies dels ministeris de Sanitat i de Ciència i Innovació que té com a objectiu proporcionar a la ciutadania informació veraç i rigorosa per poder diferenciar pràctiques l'eficàcia de les quals per tractar o curar malalties ha estat contrastada científicament, davant d'altres que no han demostrat aquesta eficàcia, i així millorar l'adopció de decisions informades. L'Organització Mèdica Col·legial (OMC) també compta amb un Observatori (https://www.cgcom.es/observatorios/oppiss) actualitzat amb les darreres teràpies sense validesa científica.

Bosé: “Orgullosament negacionista”

Durant l'esdeveniment d'aquest divendres, Bosé es va declarar “orgullosament negacionista” i va assegurar que ni els fills ni ell s'han vacunat contra la COVID. El cantant va arribar a manifestar diverses vegades estar, igual que els seus seguidors, “del costat de la veritat”, enarborant un embat contra la medicina i la ciència: “Els que estan a l'altre costat estan acollonits davant les formes tradicionals de la medicina perquè és una àrea que va creixent cada dia, pels seus efectes i pel convenciment que per curar el mal d'estómac, una barreja de fonoll, camamilla i estevia no mata”.

Per la seva banda, Pàmies va carregar contra les “ordres criminals de confinament” per part de “governs titelles”, asseverant que “el feixisme no només és Hitler”, sinó que “la democràcia actual és feixista, perquè impedeix que la llibertat d'expressió o de reunió es compleixin”. Entre altres manifestacions sense fonament, el remeier ha arribat a manifestar que si els pares de nens amb autisme “no parlen de com els ha curat l'agüita –en al·lusió al clorit de sodi– és perquè l'Estat feixista els robaria als seus fills”.