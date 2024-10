El Govern balear del PP auditarà 60 contractes d'emergència de l'Ib-Salut tramitats en pandèmia

L'IB-Salut ha licitat un concurs per auditar uns 60 expedients de contractacions d'emergències en pandèmia. Ho ha anunciat aquest dimarts al Parlament la consellera de Salut del Govern balear del PP, Manuela García, després que la diputada de Vox, Patrícia de les Heras, s'hagi referit a les darreres revelacions de la UCO i als contactes de l'Executiu autonòmic amb la trama Koldo.

De las Heras ha assegurat que és “imprescindible” que s'auditin tots els contractes d'emergència que es van tramitar durant la pandèmia. Manuela García ha explicat que està previst analitzar contractes de subministraments superiors a 100.000 euros tramitats per via d'emergència entre el 2020 i el 2022, sense perjudici que es puguin afegir altres expedients. “Aquest Govern cerca la veritat”; ha afirmat.

La diputada de Vox ha acusat el PSIB-PSOE de formar part d'una presumpta organització criminal el número 1 de la qual és el president del Govern, Pedro Sánchez, amb seu a la Moncloa. Per a la consellera, en tot cas, qui ha de donar explicacions és el PSIB sobre si es van donar entrada a més empreses de la mà del Govern de Francina Armengol. “Ens preocupa força”, ha conclòs.

El PSOE resta importància al cas

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, va treure importància a la querella que Vox té previst presentar contra ella arran dels missatges que, segons l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil coneguts fa uns quants dies, va intercanviar amb Koldo García Izaguirre sobre un possible contracte per a l'adquisició de proves PCR quan presidia el Govern balear.

“No és la primera vegada”, va dir Armengol al Congrés després de ser preguntada per aquesta decisió dels de Santiago Abascal, en referència a la querella que li van presentar el 2013 per presumpta prevaricació en no veure delicte en què permetés l'ús de les llengües cooficials a la Cambra Baixa sense estar encara aprovada la reforma del Reglament que després va donar cobertura a la seva utilització. Aquesta querella va ser desestimada pel Tribunal Suprem.

Armengol ja va assenyalar que, amb l'informe esmentat de la UCO, “es va corroborant” la seva versió dels fets i el que va dir al Congrés que no va negociar contractes amb la trama. També va mostrar el seu desig que la Justícia arribi “fins al final” en aquest assumpte.

Segons un informe de la UCO, Koldo García va contactar directament amb Armengol l'agost del 2020 per aconseguir que contractés una empresa, Eurofins Megalab SA, per adquirir proves PCR. Armengol li va donar el contacte amb la consellera de Salut, que alhora va desviar el tema als tècnics.

Durant la seva compareixença a la comissió del Congrés que investigava la contractació de mascaretes, l'expresidenta balear va admetre que coneixia Koldo García i encara que no recordava totes les seves comunicacions d'aquell moment, sí que va negar “amb total seguretat i rotunditat” que parlés amb ell de la contractació de cap empresa.

Per la seva banda, el PSIB-PSOE va assegurar que “no hi va haver contracte” amb l'empresa Eurofins Megalab SA per garantir el control de ports i aeroports -contractació a què fa referència un informe de la UCO- i s'ha mostrat molest perquè s'intenti relacionar aquest amb altres contractes posteriors signats amb la mateixa empresa per “concertar amb aquesta la realització de proves diagnòstiques, perquè el 2021, després del Nadal del 2020, es va decidir que el Govern assumiria les PCR de ciutadans que haguessin de viatjar des de la Península fins a aquesta comunitat autònoma”.

Així es va pronunciar, en roda de premsa, el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, que, de la mateixa manera, va criticar l'anunci de noves denúncies per part de Hazte Oir i Vox contra qui fos presidenta del Govern balear les dues darreres legislatures i, actualment, secretària general del partit a les Illes, i presidenta del Congrés, Francina Armengol. “No és novetat que la ultradreta exerceixi d'ultradreta”, ha assenyalat.

En concret, pel que fa a les contractacions fetes pel Govern durant la pandèmia, Iago Negueruela va reiterar que l'Executiu d'Armengol “no va contractar les proves PCR ofertes per Koldo García”. Tant és així, va afegir, “que els controls a ports i aeroports els va assumir el Govern amb personal propi”.

El portaveu socialista va insistir en aquest sentit que l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil “corrobora”, almenys a la seva manera de veure, “el que la presidenta Armengol, els seus consellers i els funcionaris ja van dir a les comissions de investigació, com és que tota proposta que arribava es derivava a la Conselleria de Salut, on era analitzada pels tècnics”. “Tant és així que el Govern d'Armengol va rebutjar les PCR ofertes per Koldo García”, va emfatitzar.