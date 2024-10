El Govern balear del PP auditarà contractes de 6 milions d'euros amb una empresa vinculada al xalet d'Ábalos

El director general del Servei Balear de Salut (Ib-Salut), Javier Ureña, ha confirmat aquest dilluns que entre els 60 contractes signats durant la pandèmia i que el Govern balear del PP pretén analitzar per cercar irregularitats figuren cinc expedients per valor d'una mica més de sis milions d'euros amb una empresa vinculada a la societat que va llogar el xalet de l'exministre José Luis Ábalos a Cadis.

Segons ha confirmat Ureña aquest dilluns en declaracions als mitjans de comunicació i ha avançat 'El Confidencial', es tracta d'un grup de contractes de material sanitari com ulleres i equips de protecció entre març i maig de 2020.

“Assistim amb certa preocupació a l'aparició constant de noves notícies sobre aquesta presumpta trama criminal del cas Koldo o cas PSOE. Van apareixent noves empreses que van entrar a treballar a les Balears de la mà de Koldo i de Francina Armengol i no sabem quantes empreses més pot haver-hi”, ha afirmat. Ureña ha insistit en la seva preocupació pel fet que puguin aparèixer més empreses, un altre tipus de contractes, de serveis o concessions i dels quals no se'n tingui coneixement.

En concret, segons ha assenyalat l'Executiu en un comunicat, es tracta de cinc contractes que l'IbSalut va formalitzar amb l'empresa Innjoo Consulting al llarg del 2020 per adquirir material sanitari. En detall són 10.100 ulleres de protecció i 7.800 vestits de protecció per l'import de 226.899 euros; 100.000 mascaretes de protecció per a vapors orgànics FFP2 d'un sol ús, 500.000 mascaretes quirúrgiques d'alt risc rectangulars amb elàstics de subjecció i 20.000 tests per a la detecció d'anticossos IgG/IgM per l'import d'1,7 milions d'euros; 552.000 mascaretes quirúrgiques i 5.000 pantalles de protecció facial per l'import de 629.236 euros; un milió de mascaretes quirúrgiques per l'import d'1,07 milions d'euros; i 14.450 ulleres de protecció, 114.730 mascaretes FFP2, 3.120 bates d'aïllament, 1,5 milions de guants, 1.600 vestits de protecció i 60.000 tests IgG/IgM per l'import de 2,4 milions d'euros.

L'IbSalut va anunciar que durà a terme una auditoria relativa a 60 expedients de contractació que superin els 100.000 euros. Així, el Govern planteja una auditoria jurídica, per comprovar que els procediments aplicats assegurin el compliment de la normativa; una auditoria econòmica, per analitzar l'adequació dels preus adjudicats en relació a la situació de mercat i les necessitats de l'IbSalut; i una auditoria de gestió, per analitzar els processos.