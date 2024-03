El Govern balear del PP limita el pla per instaurar el castellà a l'escola a determinats centres

Només els centres on un 20 per cent d'alumnes de cada nivell i etapa educativa demanin sumar-se al Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua per a centres educatius sostinguts amb fons públics d'ensenyament primari i secundari a partir del curs 2024-2025, acordat per PP i Vox, ho podran fer, segons l'esborrany de la resolució del conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, per a l'aprovació del Pla.

“Si es tracta d'un grup reduït serà d'un mínim de cinc alumnes”, precisa l'esborrany, segons el qual els centres que sol·licitin adherir-se al Pla hauran de garantir, a més, la idoneïtat de les instal·lacions i adequar-ne les mesures organitzatives i metodològiques.

Els centres educatius interessats a adherir-se al Pla -públics i concertats- hauran de presentar una proposta de modificació del Projecte Educatiu, que haurà de comptar amb l'aprovació del claustre. Els centres públics hauran d'acreditar a més que el Consell Escolar dona suport a la Proposta per majoria de dos terços. De la mateixa manera, els centres que es vulguin sumar al Pla tindran aportar a la Conselleria una estimació del nombre d'alumnes participants.

Una vegada valorades les sol·licituds d'adhesió per la comissió de selecció, que s'haurà de constituir per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria, els centres admesos hauran d'aplicar el Pla, sempre garantint un mínim del 50 per cent de les àrees d'ensenyament en llengua catalana.

L'esborrany apunta així mateix que el Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua s'implementarà durant tres cursos escolars, comptadors a partir del curs 2024-2025 per als centres d'educació primària i del curs 2025-2026 per als d'educació secundària obligatòria, que així ho sol·licitin.

La Conselleria d'Educació, per la seva banda, es compromet en aquest esborrany a dotar els centres amb els mitjans necessaris per participar al Pla i fer una avaluació diagnòstica als centres adherits, tant per conèixer la situació inicial dels alumnes -a l'octubre del 2024 als de quart de primària i a l'octubre del 2025 als de segon d'educació secundària- com al final de l'aplicació del Pla en cada etapa -en finalitzar el curs 2026-2027, els alumnes de sisè de primària que hagin completat el Pla i el curs 2027-2028 als de quart d'ESO- per determinar-ne l'evolució i el nivell de competència lingüística en llengua catalana i llengua castellana i fer-ne una valoració comparativa.