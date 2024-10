El Govern concedirà beques de fins a 6.000 euros als joves que opositin a places de difícil cobertura el 2025

El Govern concedirà beques de fins a 6.000 euros als joves de fins a 35 anys que participin en oposicions a places de difícil cobertura durant el 2025.

Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, que ha explicat que l'objectiu és promoure i fomentar la participació i l'esforç en les oposicions als grups i subgrups amb més dificultat de cobertura de l'Administració de la CAIB i dels organismes autònoms dependents.

La mesura, aprovada al Consell de Direcció de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), s'adopta per fer front al repte de l'envelliment del personal de l'administració, segons han informat des de la Conselleria en nota de premsa.

Així mateix, l'EBAP preveu publicar a l'octubre el reglament de les ajudes perquè la convocatòria per sol·licitar-les i concedir-les es faci durant el 2025. L'import de les beques serà entre 5.000 i 6.000 euros.

En aquesta línia, Estarellas ha explicat que per accedir a una beca els aspirants hauran d'obtenir una nota mínima als exàmens, ser personal de nou ingrés, tenir fins a 35 anys i ser residents a Balears durant, almenys, cinc anys en els últims deu.

També han de participar o haver participat a les oposicions dels grups o subgrups amb més dificultat de cobertura, no podran haver estat beneficiaris daquesta subvenció durant més de dues convocatòries i tampoc podran gaudir d'altres ajudes o subvencions per al mateix objecte.

Per altra banda, el Consell de Direcció de lEBAP ha aprovat aquest dijous la creació de nous itineraris formatius per a la professionalització dels empleats de la CAIB. Sobre aquesta mesura, han destacat que aquest any l'EBAP ha enfocat els seus esforços a definir, dissenyar i executar itineraris formatius de professionalització perquè els empleats públics puguin complir la seva tasca d'una manera “eficaç i eficient”.

Com a primer pas, s'analitzaran els llocs de treball per identificar les aptituds, els coneixements i la destresa dels funcionaris i, després, es descriuran les competències professionals específiques que conformen els itineraris de professionalització que els empleats hauran de demostrar.

Precisament, aquest dijous s‟ha aprovat el disseny competencial dels itineraris de les unitats de contractació, secretariat i atenció a la ciutadania amb la previsió que l‟oferta formativa per a aquestes comenci el 2025.

Dins del proper any també està previst iniciar l'anàlisi d'altres llocs com a serveis jurídics o personal per poder ampliar l'oferta formativa dins aquesta legislatura.