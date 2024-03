El secretari de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha enviat una carta a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en què rebutja la possibilitat d'aplicar el descompte de resident als vols xàrter des de Mallorca per assistir a la final de la Copa del Rei, que disputaran el RCD Mallorca i l'Athletic Club de Bilbao.

Així ho ha confirmat la líder de l'Executiu balear després de ser preguntada per la premsa sobre aquest assumpte, després que dijous passat enviés una missiva al ministre Óscar Puente, en què sol·licitava aplicar el descompte del 75% als vols xàrter que s'estan organitzant per assistir al partit que es disputarà a Sevilla el proper 6 d'abril.

De la mateixa manera, Prohens ha asseverat que divendres va sol·licitar parlar amb Puente per via telefònica i des del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible li van indicar que “tenia el dia lliure”. Aquest dimecres ha confirmat que havia rebut una carta de Santano en què li han indicat que “res de res”.

Iniciativa de PP i Vox

El ple del Parlament balear va aprovar aquest dimarts, amb els vots de PP i Vox, reclamar al Govern central que ampliï la bonificació del 75% a les tarifes aèries als vols xàrter que es preveuen per als aficionats del RCD Mallorca que es desplacin a Sevilla per presenciar la final de la Copa del Rei. La iniciativa va tirar endavant entre crítiques de populisme, demagògia i electoralisme per part de l'oposició.

En concret, els bitllets dels vols xàrter des de Palma a Sevilla oscil·laran entre els 200 i els 590 euros, mentre que costaran 260 des de la capital balear a Madrid, des d'on els aficionats hauran de continuar el seu trajecte fins a la ciutat sevillana.

La iniciativa, tramitada per via d'urgència, va comptar amb el vot favorable de PP i Vox, l'abstenció del PSIB i MÉS per Mallorca, i el vot en contra de Més per Menorca i Unides Podem. La diputada del PSIB Silvia Cano, per error, també hi va votar en contra.