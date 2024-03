PP y Vox reclaman vía urgencia al Gobierno que bonifique los vuelos chárter desde Mallorca para la final de Copa

El pleno del Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos de PP y Vox, reclamar al Gobierno central que amplíe la bonificación del 75% a las tarifas aéreas a los vuelos chárter que prevén fletarse para los aficionados del RCD Mallorca que se desplacen a Sevilla para presenciar la final de la Copa del Rey, que disputarán el 6 de abril el conjunto bermellón y el Athletic de Bilbao, uno de los clubes históricos de esta competición. La iniciativa ha salido adelante entre críticas de populismo, demagogia y electoralismo por parte de la oposición.

La propuesta de los conservadores es complementaria a la carta que envió la presidenta del Ejecutivo autonómico, la popular Marga Prohens, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para pedirle formalmente “el aumento excepcional de la bonificación en las tarifas de los servicios chárter o discrecional de transporte aéreo y marítimo para los residentes de Balears”.

En concreto, los billetes de los vuelos chárter desde Palma a Sevilla oscilarán entre los 200 y los 590 euros, mientras que costarán 260 desde la capital balear a Madrid, desde donde los aficionados deberán continuar su trayecto hasta la ciudad hispalense.

La iniciativa, tramitada por vía de urgencia, ha contado con el voto favorable de PP y Vox, la abstención del PSIB y MÉS per Mallorca, y el voto en contra de Més per Menorca y Unidas Podemos. La diputada del PSIB Silvia Cano, por error, también ha votado en contra.

“Populismo de manual”

Por parte del PSIB, el diputado Marco Antonio Guerrero ha calificado la propuesta “como un ejercicio de populismo de manual o un manual de populismo” y ha explicado que para lograr la ampliación de la modificación habría que modificar la norma con rango de ley que regula el Régimen Especial de Balears (REB). “Ni con toda la voluntad del mundo por parte del ministro se podría hacer”, ha señalado.

Para Guerrero, la ampliación de la bonificación no está justificada “por mucha final que sea” y ha recordado que otros clubes deportivos de Balears se han visto en circunstancias similares para financiar viajes para participar en competiciones en la península.

Sobre esta cuestión, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, que ha defendido la iniciativa, ha matizado que otros clubes que han tenido que viajar a la península pudieron hacerlo en vuelos regulares y que si se hubieran necesitado fletar chárter también habrían pedido la ampliación de la bonificación.

“Llamen al ministro Óscar Puente. Los aficionados del RCD Mallorca merecen poder viajar a Sevilla en igualdad de condiciones”, ha añadido. El 'popular' se había mostrado dispuesto a ampliar la petición a todos los casos y que no se tratara únicamente de una situación excepcional para lograr un apoyo unánime a la petición.

Asimismo, Vox ha votado a favor de la iniciativa y la diputada María José Verdú lo ha justificado por la excepcionalidad de la circunstancia.

Una iniciativa “profundamente electoralista”

Por su parte, Més per Mallorca también se ha abstenido, aunque la diputada Maria Ramon ha acusado al PP de “jugar con la ilusión de los aficionados” a sabiendas de que la petición no puede prosperar. La ecosoberanista ha acusado a los 'populares' de impulsar la petición “para poder decir que Puente se negó”.

Josep Castells, de Més per Menorca, quien ha votado en contra, ha justificado su oposición porque además de ser imposible de materializar es “profundamente electoralista”. “Me gustaría que las peñas estuvieran aquí para poder decirles que el Govern les ha engañado”, ha concluido.

El anuncio de la propuesta generó la semana pasada una cascada de reacciones en contra de la oposición, que ve esta medida “demagoga y efectista para conseguir cuatro votos”. En un tweet, Prohens proclamaba que “la insularidad no puede ser una desventaja a la hora de tener el calor de la afición”.

Las reacciones por parte de numerosos usuarios de la red social 'X' -antes Twitter- no se hicieron esperar. “No toques nada, Marga!!!! Deja a la mano invisible y al libre mercado encargarse”, respondía irónicamente uno de ellos en alusión a la metáfora empleada por el economista liberal Adam Smith para rechazar la intervención del Estado al presuponer que el mercado se regula solo mediante la ley de la oferta y la demanda.

Otro de ellos señalaba: “Marga, tengo que ir a un concierto y los billetes están muy caros. ¿Me puedes pagar un jet privado?”. “Esto quiere decir dinero público. A mí ni me va ni me viene el partido del Mallorca y no estoy de acuerdo en pagar la fiesta a los otros”; “no es ninguna necesidad vital ir a animar a un equipo de fútbol. Es una afición, y cada uno paga lo suyo”, o “Me parece surrealista esto, Margalida. ¿Sabes qué nos hace más falta a los mallorquines que ir a ver jugar al Mallorca? Sí, EL TREN DE LLLEVANT. Si te pones en contacto con el ministro, al menos que sea por cosas necesarias y por mejorar la vida de todos los ciudadanos”, fueron otras de las manifestaciones generadas.