PP i Vox reclamen via urgència al Govern que bonifiqui els vols xàrter des de Mallorca per a la final de Copa

El ple del Parlament balear ha aprovat aquest dimarts, amb els vots de PP i Vox, reclamar al Govern central que ampliï la bonificació del 75% a les tarifes aèries dels vols xàrter que preveuen noliejar-se per als aficionats del RCD Mallorca que es desplacin a Sevilla per presenciar la final de la Copa del Rei, que disputaran el 6 d'abril el conjunt vermell i l'Athletic de Bilbao, un dels clubs històrics d'aquesta competició. La iniciativa ha tirat endavant entre crítiques de populisme, demagògia i electoralisme per part de l'oposició.

La proposta dels conservadors és complementària a la carta que va enviar la presidenta de l'Executiu autonòmic, la popular Marga Prohens, al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, per demanar-li formalment “l'augment excepcional de la bonificació a les tarifes dels serveis xàrter o discrecional de transport aeri i marítim per als residents de Balears”.

En concret, els bitllets dels vols xàrter des de Palma a Sevilla oscil·laran entre els 200 i els 590 euros, mentre que costaran 260 des de la capital balear a Madrid, des d'on els aficionats hauran de continuar el seu trajecte fins a la ciutat sevillana.

La iniciativa, tramitada per via d'urgència, ha comptat amb el vot favorable de PP i Vox, l'abstenció del PSIB i MÉS per Mallorca i el vot en contra de Més per Menorca i Unides Podem. La diputada del PSIB Silvia Cano, per error, també hi ha votat en contra.

“Populisme de manual”

Per part del PSIB, el diputat Marco Antonio Guerrero ha qualificat la proposta “com un exercici de populisme de manual o un manual de populisme” i ha explicat que per aconseguir l'ampliació de la modificació caldria modificar la norma amb rang de llei que regula el Règim Especial de Balears (REB). “Ni amb tota la voluntat del món per part del ministre no es podria fer”, ha assenyalat.

Per a Guerrero, l'ampliació de la bonificació no està justificada “per molta final que sigui” i ha recordat que altres clubs esportius de Balears s'han vist en circumstàncies similars per finançar viatges per participar en competicions a la península.

Sobre aquesta qüestió, el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, que ha defensat la iniciativa, ha matisat que altres clubs que han hagut de viatjar a la península ho van poder fer en vols regulars i que si s'haguessin necessitat noliejar xàrter també haurien demanat l'ampliació de la bonificació.

“Truquin al ministre Óscar Puente. Els aficionats del RCD Mallorca mereixen poder viatjar a Sevilla en igualtat de condicions”, ha afegit. El popular s'havia mostrat disposat a ampliar la petició a tots els casos i que no es tractés únicament d'una situació excepcional per aconseguir un suport unànime a la petició.

Així mateix, Vox ha votat a favor de la iniciativa i la diputada María José Verdú ho ha justificat per l'excepcionalitat de la circumstància.

Una iniciativa “profundament electoralista”

Per la seva banda, Més per Mallorca també s'ha abstingut, tot i que la diputada Maria Ramon ha acusat el PP de “jugar amb la il·lusió dels aficionats” sabent que la petició no pot prosperar. L'ecosobiranista ha acusat els populars d'impulsar la petició “per poder dir que Puente es va negar”.

Josep Castells, de Més per Menorca, que ha votat en contra, ha justificat la seva oposició perquè a més de ser impossible de materialitzar és “profundament electoralista”. “M'agradaria que les penyes fossin aquí per poder dir-los que el Govern els ha enganyat”, ha dit.

L'anunci de la proposta va generar la setmana passada una cascada de reaccions en contra de l'oposició, que veu aquesta mesura “demagoga i efectista per aconseguir quatre vots”. En un tweet, Prohens proclamava que “la insularitat no pot ser un desavantatge a l'hora de tenir la calor de l'afició”.

Les reaccions per part de nombrosos usuaris de la xarxa social 'X' -abans Twitter- no es van fer esperar. “No toquis res, Marga!! Deixa a la mà invisible i al lliure mercat encarregar-se”, responia irònicament un en al·lusió a la metàfora emprada per l'economista liberal Adam Smith per rebutjar la intervenció de l'Estat en pressuposar que el mercat es regula només mitjançant la llei de l'oferta i la demanda.

Un altre assenyalava: “Marga, he d'anar a un concert i els bitllets estan molt cars. Em pots pagar un jet privat?”. “Això vol dir diners públics. A mi ni me'n va ni em ve el partit del Mallorca i no estic d'acord a pagar la festa als altres”; “no és cap necessitat vital anar a animar un equip de futbol. És una afició, i cadascú paga les seves”, o “Em sembla surrealista això, Margalida. Saps què ens fa més falta als mallorquins que anar a veure jugar el Mallorca? Sí, EL TREN DE LLEVANT. Si et poses en contacte amb el ministre, almenys que sigui per coses necessàries i per millorar la vida de tots els ciutadans”, van ser altres de les manifestacions generades.