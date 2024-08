Les entitats conservacionistes Mallorca Blue i el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) han llançat una campanya per reclamar que s'endureixin les limitacions de velocitat de les embarcacions i motos d'aigua a les zones properes a la costa balear, freqüentades per banyistes i usuaris de caiacs o taules de pàdel surf i que pateixen sovint situacions de perill.

La campanya va acompanyada d'un vídeo en què grans embarcacions i motos d'aigua naveguen a gran velocitat a zones de costa, posant en perill els banyistes.

En concret, GOB i Mallorca Blue reclamen ampliar les restriccions de la limitació de velocitat de navegació fins als 300 metres per a tota la costa litoral tant de platja com de roques. Ara com ara, segons la llei estatal la velocitat al litoral està limitada a tres nusos a la franja de 200 metres a les zones de costa i de 50 metres a les zones roques.

Les organitzacions adverteixen, no obstant, que aquesta limitació no té en compte la realitat de Balears, on les zones rocoses i penya-segats també són molt freqüentats per usuaris d'embarcacions no motoritzades i banyistes. Així, i mantenint la restricció actual de fins a tres nusos, a la resta de litoral fins a aquests 300 metres només es podria navegar fins a cinc nusos.

Ampliar la limitació de velocitat a 300 metres de la riba

“És urgent ampliar la limitació de velocitat a la costa a 300 metres des de la riba. També és imperatiu implementar controls de velocitat, planificar i ordenar el litoral establint límits clars de creixement i usos”, asseveren des de Mallorca Blue, que sol·liciten implementar controls de velocitat velocitat a la costa.

Els ecologistes argumenten que aquesta distància de 300 metres augmentarà la seguretat de les persones que accedeixen a la costa sense una embarcació motoritzada i reduirà la contaminació acústica que afecta tant a veïns com a espècies que viuen a la costa ia les espècies marines d'hàbitats menys profunds.

Des de Mallorca Blue lamenten que, malgrat l'increment significatiu d'embarcacions al litoral de Balears en els darrers anys que “saturen els ancoratges” i d'una manca de regulació i gestió que “converteixen el litoral en un caos”, l'Autoritat Portuària i Ports IB “continuen amb els seus plans d'expansió nàutica, incrementant tant el nombre d'embarcacions com la mida de les eslores a les marines”.