Joan Benejam, doctor: “La integració de la intel·ligència artificial a la cirurgia i el diagnòstic serà el futur de la urologia”

El doctor Joan Maria Benejam Gual (Inca, 1967) és un dels uròlegs de referència a les Illes Balears, treballa a la clínica Juaneda i és un dels pioners a la cirurgia laparoscòpica d'alta precisió, aplicada a patologies de la pròstata, del ronyó i de la bufeta. El 2020 va ser nomenat coordinador del Grup d'Endourologia Laparoscòpica i robòtica de la Societat Espanyola d'Urologia.

Amb motiu del LXXXVII Congrés Nacional d'Urologia que se celebra a Palma del 12 al 14 de juny, Benejam explica a elDiario.es les principals afectacions de la seva especialitat, des de la importància del tractament individualitzat per a les pedres als ronyons fins als tres factors de risc per patir un càncer de pròstata: l'edat, la genètica i fins i tot la raça. També explica com la IA canviarà la manera de diagnosticar i operar els pacients, una revolució que serà un dels temes més recurrents durant el congrés.

Quan parlem d'urologia, quines són les malalties més comunes que ens trobem?

Tot allò relacionat amb la patologia prostàtica, tant el creixement benigne de pròstata com la preocupació de pacients que poden tenir un càncer. De fet, molta part de la nostra feina va orientada cap a l'oncologia. Tenim tres dels tumors que estan al nefast top ten dels més prevalents en l'home i en la dona: el de pròstata, que és el més freqüent entre els homes a Espanya, el de ronyó i el de bufeta. Però també hi ha molta patologia infecciosa, trastorns funcionals com l'andrologia i la litiasi, les famoses pedres. És una especialitat molt àmplia.

Anem per parts i comencem per això darrer, les pedres.

La veritat és que és un problema de salut pública. De fet, a les Balears fins a un 14% de la població ha tingut un procés de formació de pedres. És una de les incidències més altes del món, és molta gent. S'han estudiat els factors i potser el mediambiental n'és un, perquè aquí suem molt i fa més calor que en altres llocs i formem menys orina, però també hi poden influir certs factors hereditaris o algun tòxic que no sapiguem. A les Balears tenim els científics més importants d'Europa, i gairebé del món, que han estudiat les claus de la formació de les pedres i com prevenir-les, el doctor Feliciano Grases i el seu equip de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Parlem d'una de les patologies que millor es pot prevenir?

Està molt ben estudiat que la mida universal per prevenir qualsevol tipus de pedra és augmentar la ingesta d'aigua per sobre dels dos litres diaris. Fa molts anys em van demanar quina mena d'aigua, perquè en alguns llocs és més dolenta, i jo vaig contestar: aigua, encara que sigui de l'aixeta. Altres líquids poden tenir altres substàncies contraproduents per un tipus o un altre de pedra.

Cal anar molt al lavabo?

El nombre de miccions no té importància, el que té importància és estar ben hidratat. El que sí que aconsellem als nostres pacients és que no aguantin gaire les ganes d'orinar, i això és una mesura que funciona molt per a les dones que tenen infeccions d'orina.

Quins són els signes d'alerta quan tenim pedres?

Quan un ha tingut un còlic de ronyó no se n'oblida. Quan ja n'ha tingut un i repeteix, ja entra per la porta dient: “Tinc un altre còlic”. És un dels dolors més forts. En diuen el part de la pedra, perquè molta gent ho compara amb el dolor de posar-se de part. Si aquest còlic va associat a una infecció d'orina, pot ser un quadre especialment greu. Hi ha dones, especialment perquè tenen més fàcil establir un quadre de sepsi, que malauradament han mort per una petita pedra que havia sobreinfectat l'orina del ronyó.

I com poden arribar a condicionar?

A més de la qualitat de vida, es poden convertir en un malson perquè solen ser patologies que es repeteixen. Un pacient diagnosticat amb pedres té un 50% de possibilitats de tornar-ne a tenir. Són pacients reiteratius i per això és molt important identificar el tipus de litiasi i individualitzar el tractament a cada pacient. Per exemple, hi ha pedres que se sap, per la composició, que tenen més tendència a reproduir-se. I les conductes dietètiques o el tractament individualitzat a aquest tipus de pedra daquest malalt ajuda. Però no a tots els malalts els hi serveix la mateixa dieta.

Comentava que les infeccions d'orina afecten molt més les dones. Per què?

Tenen un quadre que es diu 'infeccions urinàries de repetició'. Considerem que és aquella infecció d'orina de què tens més de tres episodis per any. Les dones, per la pròpia anatomia, tenen més predisposició a tenir més infeccions. És una causa molt freqüent d'assistència a qualsevol consulta de metge o metgessa de capçalera o urgències: fins a un 20% de les urgències dels hospitals són patologia urològica i, dins d'aquesta, les infeccions i els còlics són les més habituals.

Com es provoquen aquestes infeccions?

És difícil generalitzar, però es basa en un equilibri entre el sistema immunitari i l'agressió externa que puguis tenir. Les dones tenen la uretra molt curta i és molt fàcil que qualsevol 'bitxet' passi a l'orín i provoqui una infecció.

Pel que fa al càncer, deia que el de pròstata és el més comú entre els homes. Es pot saber si hi ha algun factor concret que ho causi?

Els factors de risc són tres: a més edat, més fàcil patir-ho; si tens un pare, un germà o un oncle amb càncer de pròstata, tindràs moltes més possibilitats, i l'altre és l'ètnia, els homes negres tenen més freqüència de tenir-lo que els blancs. Fixa't que cap d'aquests factors no són modificables: ni l'edat, ni la raça, ni els factors hereditaris. És a dir, no és com el càncer de pulmó o, en la nostra especialitat, el de bufeta o ronyó, en què està associat que fumar és el factor de risc més important i pots fer una prevenció primària. No podem modificar res, ni de la dieta ni dels hàbits de vida, per prevenir-ho. Per tant, hem de fer una previsió secundària, això és un diagnòstic tan aviat com sigui possible, sobretot si es pateix algun d'aquests tres factors.

Quins signes d'alerta cal tenir?

Dins del camp de la urologia hi ha un signe d'alarma amb què la gent ha de tenir molt clar i molt identificat que ha d'anar corrent a l'uròleg: orinar sang és sinònim d'una visita urgent al metge, en qualsevol patologia urològica, encara que creguis que tens algun 'justificant'. Per exemple, en les dones és molt probable que si tens una infecció puguis orinar sang, però cal anar a l'uròleg igualment. Perquè cal descartar que hi hagi una patologia a conseqüència d'aquest signe.

Però és cert que el problema del càncer de pròstata és que no té símptomes que el puguin diferenciar del creixement benigne. Tret que estigui en fases molt avançades, que hagin desenvolupat un dolor ossi o les complicacions associades a l'estat terminal del malalt. Però, en fases inicials, és indistingible una patologia benigna d'una maligna. Per això, és clau el concurs de l'uròleg.

Quin percentatge dèxit hi ha amb aquest tipus de càncer?

El 90% dels malalts diagnosticats en fases inicials viuen al cap de cinc anys. Quan es diagnostica precoçment té una taxa de supervivència molt alta, però cal anar amb compte. A Mallorca cada any es diagnostiquen 600 malalts, dels quals moren entre 100 o 150. A Espanya, són 35.000 pacients cada any diagnosticats, dels quals en moren uns 5.000. Per tant, és un tumor molt freqüent, i encara que no és tan letal com el de colom o pulmó, és la tercera causa de mort de càncer entre els homes. Per això el nostre repte és diagnosticar d'hora. Si tens factors de risc, en comptes dels 50 anys, que és l'edat que aconsellaríem a la població en general fer la primera revisió si no té cap mena de simptomatologia, l'hauríem de baixar als 40 o 45 anys.

La cirurgia utilitzada també ha avançat molt en els darrers anys.

Sí, encara que els resultats no han millorat amb els nous procediments com la laparoscòpia o la cirurgia robòtica. M'explico: s'aconsegueixen els mateixos resultats ara que amb la cirurgia oberta, però el que sí que s'ha millorat són els resultats funcionals. El problema del càncer de pròstata és que quan ho operes hi ha una alta probabilitat de provocar disfunció erèctil o incontinència. Aquests factors funcionals es poden millorar amb la cirurgia laparoscòpica i amb la cirurgia robòtica, ja que és una cirurgia menys agressiva. Alguns centres arriben a mantenir en un 90% la potència sexual i un 95% la continència. Tot i així, cal insistir que el robot no opera sol, hi ha un uròleg darrere. L'experiència de l'uròleg és allò que sempre condiciona els bons resultats quirúrgics, sigui quin sigui el tipus de cirurgia. Aquí el que cal cercar no és un bon robot, sinó un bon uròleg.

Els altres tipus de càncer més comuns, com el de bufeta i el de ronyó, sí que es poden prevenir millor amb un estil de vida més sa

Aquí és clau eliminar la toxicitat del tabac. Sobretot per a la bufeta. Fa 30-40 anys era gairebé exclusivament masculí, perquè estava totalment relacionat amb el tabac. Ara, les dones fumen més i també s'ha notat l'increment de la seva incidència. Necessàriament, si hi ha més conscienciació sobre el paper negatiu de fumar, penso que es reduirà la incidència d'aquest tipus de tumor. I, per cert, la combinació de tabac i alcohol, gent que beu i fuma molt, és letal, augmenta per molt les possibilitats de tenir aquest tumor.

La detecció d'aquests càncers creix?

Hi ha hagut països com els Estats Units o Anglaterra que eren molt proactius en el diagnòstic precoç del càncer de pròstata, però van relaxar una mica la seva campanya perquè van veure que feien un sobretractament i suposava una despesa sanitària alta. El que ha passat ha estat que ara, quan diagnostiquen, és molt més tard. A Espanya, ara mateix, entre el 5-10% dels malalts diagnosticats estan en fases metastàsiques i possiblement baixi. Cal anar molt alerta amb això, perquè als Estats Units i Anglaterra es va aconseguir que només fos un 5% i ara són al 20%. Està demostrat que ser proactius a l'hora de diagnosticar salvavides.

A l'inici d'aquesta entrevista comentava que una altra de les grans afectacions és la hiperplàsia benigna de pròstata. Com afecta?

El malalt viu com un canvi en la qualitat de vida i integra que té un problema que es tradueix en simptomatologia que no tenia abans, però és una condició inherent a l'envelliment humà. Així com envellim, també creix la nostra pròstata. Als 80 anys, el 80% de la població té un creixement benigne de pròstata, el que passa és que aquest creixement no sempre està associat a l'obstrucció o a una simptomatologia del tracte urinari. Si es dóna i no millora amb tractament mèdic, passa a la cirurgia.

I la disfunció erèctil està relacionada amb totes aquestes malalties?

És part de la nostra especialitat, està molt correlacionat. Per exemple, com a efecte secundari d'una cirurgia, com et comentava, però també és veritat que és com la hiperplàsia: així com et fas més gran tens més probabilitats de tenir aquests problemes. Per la síndrome metabòlica, per moltes raons. Està íntimament relacionat. És clar que a nivell de salut mental afecta tothom, però jo diria més que res que una persona que no té una bona qualitat sexual, que no té una funció sexual adequada, afecta molt la qualitat de vida. Gràcies a Déu, també s'ha millorat i s'ha avançat molt.

Quins poden ser els propers avenços en el terreny de la urologia? És possible vaticinar-los?

Seran importants els nous biomarcadors, com el PCA al càncer de pròstata, o els marcadors predictius de resposta com l'estudi genètic, ja que tenim identificades més les famílies amb més risc de desenvolupar un tumor de pròstata: si la germana o la mare ha tingut un càncer d'ovari o de mama, aquestes persones tenen molta més probabilitat de tenir un càncer de pròstata i que sigui més agressiu. Per exemple, si teniu la mutació del famós gen d'Angelina Jolie, el BRCA2, teniu més possibilitats de tenir el càncer i que sigui més agressiu. El que vull dir és que cada cop anem més cap a l'assessorament genètic i que nous biomarcadors ajudin a predir la resposta al tractament que hàgim de donar als malalts. És important perquè podem fer una medicina més individualitzada, amb un tractament més eficaç.

I quin paper pot exercir la intel·ligència artificial en tot això?

Serà un dels temes recurrents al congrés. Fins i tot es pot aplicar a la cirurgia, perquè tenim bases de dades mega enormes de cirurgies i ja se saben els passos complicats. També es poden integrar imatges de realitat augmentada i models 3D per fer més fàcil la cirurgia. Estem en unes fases inicials en aquest aspecte, però l'aplicació de la IA al camp de la cirurgia i al del diagnòstic serà el futur.

I un exemple al camp del diagnòstic?

Per diagnosticar un càncer de pròstata hem de fer una biòpsia i un estudi anatomopatològic, és a dir, s'ha de mirar al microscopi. Però ara tenim tantes imatges de ressonàncies nuclears magnètiques que fins i tot un programa basat en IA pot dir gairebé amb la mateixa sensibilitat i especificitat que una biòpsia de pròstata que tens un càncer. Això només amb una imatge! Estem en una revolució en aquest aspecte.

I en què més cal avançar?

Jo donaria una gran importància a la divulgació científica i a les campanyes d'educació sanitària. Hi ha molt a fer. Una dada que sempre sorprèn: el càncer de pròstata té la mateixa incidència i la mortalitat que el càncer de mama. Cada any es diagnostica el mateix número i moren el mateix nom dels homes i les dones. Tots tenim interioritzades les campanyes de diagnòstic precoç del càncer de mama i al de pròstata queda molt camí per fer. La Comunitat Europea ja està sensibilitzada, ja ha dit que un dels nous càncers pels quals caldrà fer campanya serà aquest, però encara no sabem com fer-ho, estem determinant el camí.