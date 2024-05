La Justícia declara nul·la l'absolució del jubilat de 83 anys que va matar el lladre que va assaltar casa seva a Mallorca

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha declarat nul·la l'absolució de Pau Rigo, el jubilat de 83 anys que fa el setembre de l'any passat va ser declarat culpable de matar amb la seva escopeta un dels lladres que va assaltar el domicili a Porreres (Mallorca) el febrer del 2018, una resolució que va desencadenar la controvèrsia i va reobrir el debat sobre la legítima defensa. Tres mesos després, la Justícia va anul·lar el veredicte de culpabilitat per errors en el seu plantejament i va exonerar finalment l'acusat en considerar que “no hi ha prou prova” que indiqui que tenia “ànim de causar la mort” de l'atracador. Tot i això, el TSJIB, a petició de la Fiscalia, acaba d'ordenar la repetició del judici.

La Sala Civil i Penal de la màxima instància judicial de les Illes considera que s'han infringit normes essencials causants d'indefensió en relació amb el veredicte així com en relació amb les majories necessàries per obtenir-les. Dacord amb la nova resolució dictada pel TSJIB, la vista haurà de celebrar-se amb un altre jurat popular i diferent magistrada o magistrat president. El judici contra Rigo i tres dels quatre assaltants haurà de ser dut a terme íntegrament amb tots els processats, “sense que es pugui fer parcialment conservant la condemna dels acusats per robatori, atès que els fets enjudiciats no resulten escindibles”, assenyalen els magistrats.

La defensa del propietari de l'habitatge va defensar que no s'havia d'admetre a tràmit el recurs d'apel·lació del Ministeri Públic i reclamava confirmar la sentència absolutòria. Amb tot, la nova decisió no és ferma, atès que s'hi pot interposar recurs d'apel·lació.

Després que la jutge anul·lés el dictamen de culpabilitat i decretés que el judici se celebrés de nou, el lletrat de Rigo s'hi va oposar en entendre que només es podia emetre una sentència absolutòria per a l'ancià. Argumentava per això que en el seu veredicte el jurat va descartar per unanimitat que Rigo hagués disparat amb intenció de causar la mort al lladre. El problema radicava que, en un altre punt posterior del veredicte, els membres del tribunal van recolzar per cinc vots davant de quatre -cosa que no és suficient per a un fet desfavorable- que Rigo era culpable de matar el lladre “estant sotmès a una amenaça, real, seriosa i imminent que va produir una afectació greu de la seva entesa i una deficitària dominació de la seva voluntat”.

“Si no es va assolir el nombre de vots necessaris per a la declaració de culpabilitat de l'acusat Pau Rigo, la conseqüència no pot ser altra que el dictat d'una sentència absolutòria amb tots els pronunciaments favorables per al meu patrocinat”, raonava al seu recurs , que finalment va ser admès.

El jubilat defensa que va actuar en defensa pròpia

A més de l'àmplia repercussió generada, el resultat del judici va aixecar la polseguera sobre si en aquest cas es va produir o no una reacció proporcionada per part del jubilat. En la seva declaració al judici, el propietari de l'habitatge va al·legar que va actuar en defensa pròpia i de la seva dona davant la por i el temor que va sentir estar vivint un segon robatori en menys de tres mesos. El primer havia estat dut a terme per individus amb la cara tapada que es van endur 30.000 euros. Dos eren els mateixos que els de l'assalt posterior.

En concret, els fets es remunten al matí del 24 de febrer del 2018, quan els germans Fredy i Mauricio E. –el presumpte lladre mort–, animats per Pep S. i Marcos R., també acusats, van assaltar la casa dels ancians, als afores de Porreres, per robar els diners de l'habitatge. Els dos germans van accedir a la finca amb passamuntanyes per evitar ser reconeguts, uns guants i dues potes de cabra amb què obrir la caixa forta. Quan el jubilat sortia a passejar –suposadament, sabien que ho feia habitualment– el van abordar per l'esquena i li van exigir els diners.

Versions contraposades

Les versions de les parts van diferir, no obstant, quant a les suposades agressivitat i violència emprades per exigir el botí. La defensa de l'ancià va assegurar a la vista oral que li van posar al coll un ganivet de grans dimensions, extrem que van negar els advocats dels assaltants, i que la violència va anar in crescendo mentre li demanaven més i més diners. La Fiscalia, per part seva, sostenia que el van agafar per l'esquena i li van tapar la boca perquè no cridés, mentre que, dins de la casa, haurien empès la seva dona, fent-la caure.

Després que els dos germans baixessin al soterrani, s'apoderessin d'un total de 15.000 euros repartits en motxilles i tornessin a pujar, l'ancià va agafar una escopeta de caça i va disparar a l'abdomen Maurici. En aquest punt, les versions tornaven a xocar. El jubilat assegura que els va comminar que marxessin i que ells, en lloc de fer-ho, es van abalançar sobre ell, moment en què va disparar. En canvi, la Fiscalia i els altres acusats diuen que va esperar el retorn dels lladres al saló i, quan pretenien sortir amb els diners, va disparar. Després, Fredy E. es va abalançar sobre l'autor del tret i el va colpejar amb una pota de cabra per després carregar amb el seu germà a l'esquena i fugir amb els diners.