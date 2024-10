L'Ajuntament de Palma obrirà una oficina d´habitatge per atendre desnonaments i okupacions

L'Ajuntament de Palma ha presentat aquest dimecres la nova Oficina d'Atenció Integral a l'Habitatge i Antiocupació, on els interessats podran ser atesos per professionals que els assessoraran en casos de desnonament, okupació o per sol·licitar informació legal, entre altres qüestions.

Els encarregats de donar a conèixer aquest nou servei en una roda de premsa han estat el tinent d'alcalde d'Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, i la regidora del Grup Municipal de Vox Gari Duran.

Aquesta oficina, situada en un antic edifici del Patronat Municipal d'Habitatge del carrer Santa Fe, oferirà diferents serveis i comptarà amb personal del mateix Ajuntament, el Govern, el Consell de Mallorca, el Col·legi Oficial d'Advocats i el Col·legi Oficial d'administradors de finques.

Fidalgo ha recalcat que l'oficina oferirà una atenció integral amb el propòsit de “fer front al problema de l'habitatge a Palma”, atès que en els darrers 20 anys s'ha incrementat en 100.000 persones el nombre d'habitants.

Així mateix, ha posat èmfasi en la feina que ha realitzat l'equip de govern des del juny del 2023 per fer front a la “necessitat de donar solució a un dels principals problemes que afecta els ciutadans”.

En aquest context, l'Oficina d'Atenció Integral a l'Habitatge i l'Antiocupació abordarà totes les àrees competents en matèria d'habitatge.

A aquest organisme es destinaran un total de vuit professionals que atendran les demandes dels usuaris en diverses qüestions socials, jurídiques i burocràtiques en unes dependències municipals amb una superfície de 180 metres quadrats.

L'oficina inclourà serveis com assessorament sobre okupació, desnonaments, ajuts a la rehabilitació, accés a l'habitatge públic, lloguer de llarga durada, lloguer turístic o beneficis fiscals, entre d'altres.

El tinent d´alcalde ha explicat que els ciutadans podran disposar d´assistència jurídica en temes d´habitatge i okupació, ja que el Col·legi d´Advocats “ha posat a disposició d´aquesta oficina dos advocats col·legiats, cinc dies a la setmana, que assessoraran jurídicament en temes d'habitatge i ocupació, i informaran dels recursos legals a què tenen dret els usuaris als quals se'ls ha ocupat un habitatge”.

A més de l'assistència lletrada, el Col·legi d'Administradors de Finques prestarà un servei a aquesta Oficina, ja que “sovint els administradors són els primers coneixedors de l'ocupació d'un habitatge”. Per això, informaran de les okupacions que es produeixin en habitatges a totes aquelles comunitats de veïns que gestionen.

Cal recordar que en aquesta línia el Ple de l'Ajuntament va aprovar el mes de juliol passat la posada en marxa d'un protocol d'actuació davant les ocupacions il·legals, que preveu la coordinació amb les àrees d'Urbanisme, Afers Socials i Policia Local.

Rebrà denúncies sobre lloguer turístic il·legal

El responsable municipal dʻUrbanisme ha avançat que una altra de les prioritats dʻaquesta oficina serà la lluita contra el lloguer turístic il·legal.

En aquest punt, ha destacat que el Consell de Mallorca aporta una persona que oferirà informació sobre el lloguer turístic il·legal, que completa el nou visor d'urbanisme de Palma i, alhora, rebrà les denúncies que es puguin produir sobre aquesta pràctica. Aquesta serà la Primera Oficina d'Informació que es crea a Mallorca orientada a la lluita contra el lloguer turístic il·legal.

Les actuacions no només se cenyiran a l'assistència jurídica ia la tasca dels administradors de finques, sinó que els ciutadans també podran informar-se sobre els programes d'habitatges disponibles, ja que l'Ibavi aportarà dos professionals que assessoraran sobre els programes d'habitatge del Govern.

Per la seva banda, el Consistori aporta dos professionals, un del Patronat i un altre d'Habitatge, que informaran sobre tots els recursos amb què actualment compta la corporació local per a aquells usuaris que desitgen sol·licitar un habitatge públic.

Assessoria fiscal

Fidalgo ha avançat que un expert de l'oficina antidesnonaments atendrà totes les persones que ho requereixin i aquesta oficina també oferirà informació sobre els beneficis fiscals relacionats amb l'habitatge, contemplats a la nova ordenança fiscal que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2025 .

Entre elles, figuren bonificacions del 90 per cent per als habitatges amb un valor cadastral de fins a 200.000 euros, i del 50 per cent a la resta d'immobles, en el cas de les famílies nombroses, qualsevol que sigui la seva tipologia i sempre que aquesta estigui recollida per part de l'ordenament legal, i bonificacions del 95 per cent de l'IBI social i l'IBI cultural, entre d'altres.

Finalment, l'oficina informarà sobre els diferents programes d'ajuts a què es poden acollir els propietaris per a la millora del seu domicili i que poden afectar tant la construcció, com l'eficiència energètica o accessibilitat i sobre legislació existent en matèria d'habitatge, en assessorar sobre les eines legislatives engegades destinades a la creació d'habitatge assequible, com el decret llei de mesures urgents aprovat l'any passat.