L'Ajuntament de Palma preveu construir 26 aparcaments fins al 2035, 13 dels quals, amb 4.400 places, aquesta legislatura

L'Ajuntament de Palma preveu construir un total de 26 aparcaments amb 8.000 places fins al 2035, 13 dels quals, amb 4.400 places, durant aquesta legislatura.

Així ho han anunciat aquest dimarts l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, el regidor de Mobilitat, Toni Deudero, i la gerent de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP), Lydia Pérez, en una roda de premsa per presentar el pla d'aparcaments 2024-2035.

Concretament, el pla presentat abasta fins al 2035, però l'equip de govern preveu executar 13 aparcaments durant la legislatura, és a dir, plantejar els projectes i acabar el màxim possible. Durant aquests anys calculen una inversió publicoprivada de 116 milions d'euros, que augmentarà fins a 240 milions fins al 2035. Els aparcaments seran tant de gestió directa, concessions o de caràcter residencial.

Durant aquesta legislatura es preveu construir quatre aparcaments de concessió, quatre més de gestió directa i cinc de caràcter residencial. En aquests darrers, han explicat, s'establiran percentatges dels que seran de rotació i dels quals es destinaran a la possible adquisició per part de residents.

Concretament, els de concessió, amb una inversió d'entre 45 i 50 milions d'euros, s'ubicaran a la plaça Mediterráneo (276 places), carrer Metge Josep Darder (536 places), plaça Progrés (333-456 places) i Tramuntana (136 places).

D'altra banda, de gestió directa seran els de s'Aigo Dolça (85 places), ampliació a Eusebi Estada (165 places), ampliació a Via Roma (394 places) i al camí de Ses Meravelles (319 places) . En aquest cas, la inversió rondarà els 16 milions d'euros. Pel que fa al de s'Aigo Dolça, Martínez ha assenyalat que preveu que estigui acabat aquest any.

Finalment, els de concessió per a residents seran a Pau Casals (273 places), a la plaça de Toros (562 places), Sagrat Cor (410 places), plaça Barcelona (369 places) i Martí Borneo (420 places) , en total la inversió puja a 50 milions d'euros.

Així mateix, el pla d'aparcaments fins al 2035 preveu incloure 13 equipaments més, de manera que de concessió s'hi afegiria l'ampliació del Passeig Mallorca. Pel que fa als de gestió directa, es preveu ampliar els aparcaments de la plaça Major, Santa Pagesa i Parc de la Mar i es projecta construir de caràcter residencial aparcaments al carrer Viñas, plaça Orson Welles, Guillem Forteça, parc Can Simonet, Joan Maragall, plaça Sant Cosme i Josep de Vilallonga.

Dèficit de places

L'alcalde ha assenyalat que el pla d'aparcaments respon a la necessitat de pal·liar el dèficit de places que hi ha a la ciutat. Segons ha explicat, el 2022 faltaven unes 15.000 places i se n'han eliminat unes 1.600 a causa de les obres al Passeig Marítim i carrer Nuredduna.

En aquesta línia, Martínez ha criticat l'anterior equip de govern per no haver construït “ni una plaça en vuit anys”. A més, ha destacat que la població de Palma s'ha incrementat exponencialment els darrers 20 anys i que no s'ha construït ni un aparcament des de fa 17 anys.

Segons Martínez, la millora de la mobilitat implica una acció “integral i coordinada” i és “una de les prioritats” del seu equip de govern. Igualment, ha posat èmfasi en el compromís amb el transport públic i l'EMT.