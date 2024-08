Le Senne, sobre el pacte PP-Vox a Balears: “Espero que les parts es puguin entendre i ser raonables”

El president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), ha confiat aquest dimecres, en relació amb el pacte entre PP i Vox a Balears, que “les parts puguin entendre's i ser raonables”, alhora que s'ha mostrat tranquil pel seu futur a la Cambra autonòmica.

El president traslladava “una impressió de normalitat” després de la reunió de la Diputació Permanent que ha acordat convocar un ple extraordinari per debatre la sol·licitud de l'esquerra per destituir-lo. La Mesa ha acordat fixar la data per al 3 de setembre, amb el vot en contra del PSIB que volia que fos abans.

En aquest context, Le Senne no ha compartit les seves expectatives respecte al que votarà el PP --la moció necessita el sí del PP per tirar endavant, sense que n'hi hagi prou amb la seva abstenció--. “Crec que els grups han de parlar, a mi no em fa referència i jo, com sempre he dit, estic al que consideri el ple”, ha declarat.

D'aquesta manera, el president ha mantingut que no té intenció de dimitir per l'episodi amb la foto d'Aurora Picornell, mostrant-se “ben tranquil” i disposat a seguir amb la seva feina “mentre el ple vulgui”: “I si no , provaré aquest altre treball de diputat ras amb molt de gust”.

Alhora, ha assenyalat que atès que el PP està en minoria, “és lògic i normal que busqui altres suports per aprovar les lleis que consideri que hagi de portar al Parlament”.

Amb un to menys conciliador que Le Senne, la portaveu Manuela Cañadas ha subratllat que “mentre existeixi la política de portes obertes” a la migració i les fronteres siguin “envaïdes violentament diàriament sense que ningú faci res”, Vox mantindrà la seva postura de trencar amb els populars. “El PP és el que té la clau per canviar-ho”, ha llançat.