Només el 0,2% dels lloguers a Palma s'ofereixen per sota dels 900 euros i no n'hi ha res per menys de 600

Només el 0,2% dels lloguers que s'ofereixen a Palma costen menys de 900 euros i no hi ha cap oferta per sota dels 600 euros, segons dades ofertes aquest dilluns per Fotocasa, dins del seu informe 'Impacte del bo jove segons l'oferta'.

Segons les mateixes dades, a Espanya, l'ajuda 'Bono Alquiler Joven', aprovada recentment pel Consell de Ministres, arribarà de forma molt limitada als joves que visquin a les ciutats que presenten un alt preu del lloguer com són Barcelona, Madrid, Palma, Sant Sebastià, Vitòria, Bilbao o Pamplona, on l'oferta inferior a 600 euros i a 900 euros és molt escassa o fins i tot inexistent.

Com a les edicions anteriors, un dels requisits per sol·licitar el bo públic és que la quantia màxima del lloguer de l'habitatge no superi els 600 euros mensuals, encara que algunes comunitats autònomes podran regular aquest preu fins als 900 euros al mes. Segons les dades d'oferta del mes d'octubre del portal immobiliari, només el 6% de l'oferta d'habitatge de lloguer se situa per sota dels 600 euros i el 31% té preus per sota dels 900 euros.

Així, si es posa focus a les capitals de província, s'observa que hi ha ciutats on el volum d'habitatges disponibles amb un preu menor de 600 euros és molt escàs. Barcelona lidera el rànquing amb un 0,1% de l'oferta total d'habitatge de lloguer a un preu menor de 600 euros, seguida de Madrid (0,3%), València (0,4%), Santander (0,4%), Santa Creu de Tenerife (1,2%), Girona (1,4%) o Bilbao (1,6%). Fins i tot hi ha ciutats on l'oferta per menys de 600 euros és inexistent com a Pamplona, Sant Sebastià, Palma o Vitòria.

A l'altre extrem, si s'atenen les ciutats que tenen més disponibilitat d'habitatges de lloguer amb preu menor a 600 euros, es troba Palència amb el 55% de l'oferta que està per sota d'aquest preu. Seguida de Ciudad Real, en què el 52% dels habitatges s'ofereixen a un preu per sota dels 600 euros. La llista de capitals de província la completen Jaén (48%), Zamora (37%), Lugo (36%) i Badajoz (30%).