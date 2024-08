PACMA al·lega davant l'ONU que el Govern espanyol “pot prohibir” l'entrada de menors als bous

El Partit Animalista PACMA ha presentat davant el Comitè de Drets de l'Infant de l'ONU un informe d'al·legacions en què assegura que el Govern espanyol “pot prohibir” l'accés de menors als bous i pot modificar el 'Reglament estatal d'Espectacles Taurins' per elevar de 16 a 18 anys l'edat mínima per exercir com a torero.

Segons denuncia PACMA, a Espanya se celebren, cada any, uns 18.000 espectacles i festejos taurins, als quals només una de les disset comunitats autònomes, Balears, tenia vetada l'entrada de menors, cosa que, segons lamenten, “el nou Govern autonòmic no ha trigat a acordar revertir”.

PACMA ha expressat en un comunicat que a l'informe han desenvolupat arguments orientats a “desmuntar” les justificacions del Govern després del que consideren “un incompliment” dels compromisos adquirits després de la ratificació de la Convenció dels Drets de l'Infant.

El Partit Animalista recorda que Espanya s'està sotmetent, en aquests moments, a l'escrutini del Comitè que s'encarrega de revisar l'aplicació de la Convenció dels Drets de l'Infant i que, entre d'altres, estableix l'obligació per als Estats part d'adoptar totes les mesures necessàries per abolir les pràctiques tradicionals que siguin perjudicials per a la salut dels infants.

A inicis d'aquest procediment de revisió, l'octubre del 2022, PACMA va presentar al Comitè el seu informe 'Desprotecció de la infància davant la violència de la tauromàquia a Espanya', amb la finalitat de posar en el seu coneixement el que considera “continus incompliments, tant de la Convenció, com de les mateixes recomanacions del Comitè, per part dels governs estatal, regionals i locals a Espanya”.

Segons el parer de PACMA, el Govern estatal “també va ignorar deliberadament” la recomanació del Comitè, en elaborar la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, “atès que no fa una sola menció a la seva exposició i participació en aquests o altres espectacles violents”.

Segons indica, després de la presentació de l'informe de PACMA, que també incloïa referències a casos de menors que havien resultat ferits per participar en festejos taurins, el Comitè va sol·licitar al Govern que remetés informació sobre les mesures adoptades per prohibir-ne la participació i l'assistència.

PACMA denuncia que “el Govern, en el setè informe periòdic, s'ha limitat a argumentar que la jurisprudència del Constitucional estableix 'de manera expressa i inequívoca' que es tracta d'una competència de les CCAA”.

El Partit Animalista, no obstant això, ha precisat que, “de les onze resolucions del TC relacionades amb els espectacles i festejos taurins, cap versa sobre la competència per establir les condicions d'assistència o participació de menors, ni s'afirma, a cap, que es tracti d'una competència exclusiva de les CCAA”.

En aquest sentit, PACMA assegura que el Govern té competències per prendre mesures en l'àmbit de la protecció dels menors davant de la tauromàquia. En concret, assenyala que podria elevar al Reglament estatal d'Espectacles Taurins, de 16 a 18 anys l'edat mínima per exercir com a matador de bous.

A més, afegeix que el mateix Reglament estableix els requisits que han de complir les escoles taurines, “el registre de les quals depèn també del Govern, entre els quals podria incloure que els alumnes hagin d'haver complert 18 anys”. Alhora, puntualitza que la venda d'entrades per als espectacles taurins està subjecta a allò que disposi el mateix Reglament, “podent introduir una prohibició expressa de venda a menors”.

PACMA emfatitza que l'Avantprojecte de Llei Orgànica per a la protecció de les persones menors d'edat als entorns digitals, aprovat al juny pel Govern, i en l'exposició de motius del qual reconeix i es mostra preocupat pels riscos i perjudicis associats a l'accés de menors a contingut violent a través de les pantalles, preveu la prohibició del seu accés a determinats continguts.

Per això, per al Partit Animalista, “és evident que si l'Estat pot prohibir l'accés de menors a determinats continguts als entorns digitals, pot prohibir-ne l'accés a determinats continguts en viu i en directe, basant-se exactament en aquests motius de preocupació i en la mateixa competència”.