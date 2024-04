El PP donarà suport a la llei de Vox per permetre que els menors puguin anar a les corregudes de bous a les Balears

El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciat que la seva formació donarà suport a la proposició de llei registrada per Vox aquest dimecres que proposa permetre que els menors puguin anar a les corregudes de bous a les Illes. A la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, Sagreras ha argumentat que es tracta d'un punt de l'acord d'investidura entre el PP i Vox que permet a Marga Prohens (PP) governar l'arxipèlag.

“Comptem a complir-los tots [els punts de l'acord]”, ha indicat. En aquesta línia, el popular ha subratllat que permetre que els menors puguin assistir a les festes taurines és “senzillament” igualar Balears a la resta de les comunitats autònomes. “Fins i tot comunitats en què governa el PSOE”, ha afegit. Balears ha estat, històricament, una de les comunitats autònomes on hi ha menys tradició taurina de tot Espanya.

Vox ha registrat aquest dimecres una proposició de llei per modificar la llei de regulació de les corregudes de bous per permetre l'entrada dels menors a les festes taurines. Així ho ha anunciat la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, que ha subratllat que la proposició s'ha presentat amb caràcter d'urgència davant de la proximitat de l'inici de la temporada taurina.

“Sempre defensem que en lloc de prohibir, cosa que li agrada tant a l'esquerra, optem perquè dins i fora de les places de toros i en un lloc visible s'instal·lin cartells que adverteixin que l'espectacle pot ferir la sensibilitat dels espectadors”, ha explicat Cañadas.

Cal recordar que Vox va intentar introduir via esmena en un decret d'Habitatge la modificació legal perquè els menors puguin anar als bous, proposta que finalment es va retirar per no haver de votar a favor de la llei d'Habitatge (Vox s'ha abstingut en aquest decret d'habitatge del PP).

L'adéu dels 'bous a la balear'

La proposta a les Illes va en línia d'altres comunitats autònomes on els dos partits volen reviure la tauromàquia amb diners públics, com Castella i Lleó o Extremadura. Actualment, la llei balear prohibeix a les persones menors de 18 anys assistir a les places de bous quan se celebrin espectacles taurins. Així mateix, estableix que dins i fora de la plaça de bous, i en un lloc visible, s'hi instal·larà un cartell que adverteixi que l'espectacle pot ferir la sensibilitat dels espectadors. Vox pretén que l'article només contempli la instal·lació del panell d'avís i es retiri el veto a l'entrada de menors.

El 2017 el Parlament de les Illes Balears va aprovar una normativa autonòmica que imposava fortes restriccions, com prohibir l'ús de banderilles o espases, que feien pràcticament inviable la celebració de la tauromàquia a les Illes. El 2018, mitjançant un recurs, el PP va aconseguir que el Tribunal Constitucional tombés la llei i mai més es va saber del que es va anomenar els “bous a la balear”. Després els ànims del Govern progressista de Francina Armengol van caure i no van tornar a intentar posar fi a la festa, cosa que va enfadar els moviments socials i animalistes. Ara, amb el pacte del PP i Vox, els toros tornen a estar a l'ordre del dia a l'arxipèlag.

A més, el mes de setembre passat, l'Ajuntament de Palma, en mans del PP amb el suport programàtic de Vox, va votar a favor de retirar a la ciutat el títol de “municipi antitaurí” i declarar la tauromàquia com un Bé Immaterial de la ciutat. Unes mesures que estaven incloses a les propostes del grup municipal d'extrema dreta, entre les quals també hi havia declarar Palma com a “ciutat taurina” -un punt que no va tirar endavant- i pressionar l'Executiu balear perquè els menors puguin assistir a les corregudes de bous a la capital balear.

Per a l'extrema dreta, la tauromàquia és “un art tradicional, social i apolític com qualsevol altra disciplina artística, reconeguda i protegida pel marc legal actual”. I és que, segons la llei 18/2013 del 12 de novembre, la tauromàquia “forma part del patrimoni cultural digne de protecció a tot el territori nacional, d'acord amb la normativa aplicable i els tractats internacionals sobre la matèria”. Vox reclama que es compleixi aquesta normativa declarant que “és obligació dels poders públics defensar-la i promoure-la”.

El Govern de Mariano Rajoy va tirar endavant l'aprovació d'aquesta Llei, sense un vot favorable de l'oposició, per “blindar” les corregudes de bous de les competències d'aquelles autonomies que havien començat a prohibir aquests espectacles. La norma no va funcionar, però des d'aleshores va obligar el Ministeri de Cultura a vetllar pels interessos d'aquest sector.