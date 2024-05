La Policia Local de Felanitx busca l'autor d'una pintada vandàlica de grans dimensions a la Cova des Moro

La Policia Local de Felanitx està intentant identificar l'autor o autors d'una pintada vandàlica de grans dimensions que ha aparegut a la Cova des Moro, als voltants de Cala sa Nau. El Consistori ha comunicat alhora l'incident a la propietat o els responsables de l'enclavament per netejar la pintada per part de persones expertes.

“El respecte pel patrimoni ha de ser un dels principals valors que ens hem de donar com a societat. Més encara si es tracta d'un enclavament amb un valor històric i patrimonial com és aquest cas”, ha assenyalat l'Ajuntament a un missatge a xarxes socials. La Cova des Moro es troba a pocs metres de la costa i és una de les moltes cavitats naturals que hi ha a la costa de Felanitx.