El PP frena la creació de l'Oficina ideada per Vox per lluitar contra la imposició del català a Balears

El PP ha frenat, amb la seva abstenció, la creació de l'Oficina de Garantia Lingüística ideada per Vox per lluitar contra “la imposició” del català a Balears amb multes de fins a 100.000 euros als qui no complissin les seves disposicions. Fins ara, els conservadors havien donat suport a la posada en marxa d'aquest ens, que contemplava substituir l'anterior Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, impulsada per defensar els drets dels catalanoparlants, la llengua dels quals es troba a l'arxipèlag en clar retrocés en comparació del castellà.

El Parlament balear ha aprovat parcialment una proposició no de llei (PNL) presentada per Més per Mallorca i que ha comptat amb els sis vots a favor de la formació ecosobiranista, el PSIB, MÉS per Mallorca, el Grup Mixt, les sis abstencions del PP i el vot en contra de Vox. Mitjançant aquesta iniciativa, la Cambra reclama que els 750.000 euros que havia pressupostat el Govern del PP per posar en marxa aquest organisme siguin destinats a “polítiques útils” i “necessàries” per a la ciutadania.

Així mateix, el Parlament constata que el català, com a llengua pròpia de Balears, ha de tenir un tractament “preferent” a la institució representativa de la ciutadania de les illes i màxim exponent del seu autogovern, ja que reconeix que això “sempre ha estat compatible amb la garantia del dret d'ús de qualsevol de les dues llengües oficials per part dels diputats i dels grups parlamentaris”.

D'altra banda, la Cambra mostra el seu rebuig als “intents de crear crispació” al voltant del “necessari, positiu i encara incomplet procés de normalització de la llengua catalana, del qual el Parlament se sent orgullosament corresponsable”. Tots dos punts han estat aprovats gairebé per unanimitat a excepció del representant de Vox que ha votat en contra. Tot i això, l'apartat que ha estat rebutjat per la majoria dels set diputats de PP i Vox ha estat el referit al rebuig de l''Acord pel bilingüisme' aprovat per la Mesa del Parlament el mes de març passat.

La creació de l'Oficina Lingüística no és l'única iniciativa de Vox a la què el PP ha posat fre a Balears des que l'extrema dreta va trencar els pactes autonòmics de govern amb els populars. Dimarts passat, els conservadors van tombar del 'veto parental' que va proposar Vox a les illes amb l'objectiu de que els centres educatius permetessin als pares vetar les activitats externes que qüestionin les seves conviccions morals, ideològiques o religioses. Era una de les mesures estrella que van llançar els de Santiago Abascal a les eleccions autonòmiques de l'any passat a fi de vetllar per la “innocència” dels menors en el terreny afectivosexual i “acabar amb l'adoctrinament ideològic” a les aules.